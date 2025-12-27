Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 48χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ επίσης είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, μία 30χρονη και μια 21χρονη αλλοδαπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ