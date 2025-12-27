Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Τρία άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, σήμερα τα ξημερώματα, σε ελέγχους που έγιναν από την Τροχαία στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 48χρονος αλλοδαπός, που οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ επίσης είχε παραβιάσει ερυθρούς σηματοδότες και στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Ακόμη δύο άτομα συνελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, μία 30χρονη και μια 21χρονη αλλοδαπή.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

To ΑΙ «απογειώνει» το ηλεκτρονικό έγκλημα - Aπίστευτη deepfake απάτη σε βάρος βρετανικής πολυεθνικής

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πώς λειτουργεί η ρύθμιση και τι σημαίνει στην πράξη για τους δανειολήπτες

tags:
Θεσσαλονίκη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider