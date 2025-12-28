WP: Εκτίναξη των πτωχεύσεων στις ΗΠΑ καθώς οι επιχειρήσεις πιέζονται από πληθωρισμό και δασμούς

Οι εταιρικές πτωχεύσεις αυξήθηκαν δραματικά το 2025, φτάνοντας επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την άμεση περίοδο μετά τη Μεγάλη Ύφεση.

Οι εταιρικές πτωχεύσεις αυξήθηκαν δραματικά το 2025, φτάνοντας επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την άμεση περίοδο μετά τη Μεγάλη Ύφεση, καθώς οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από εισαγωγές απορρόφησαν τους υψηλότερους δασμούς των τελευταίων δεκαετιών, αναφέρει η Washington Post.

Τουλάχιστον 717 εταιρείες υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης μέχρι τον Νοέμβριο, σύμφωνα με δεδομένα της S&P Global Market Intelligence. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 14% περισσότερες πτωχεύσεις σε σχέση με τους ίδιους 11 μήνες του 2024 και είναι ο υψηλότερος αριθμός από το 2010.

Οι εταιρείες ανέφεραν τον πληθωρισμό και τα επιτόκια ως παράγοντες που συμβάλλουν στις οικονομικές τους δυσκολίες, καθώς και τις εμπορικές πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες διατάραξαν τις αλυσίδες εφοδιασμού και αύξησαν τα κόστη.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, η αύξηση των αιτήσεων πτώχευσης είναι πιο εμφανής στον βιομηχανικό τομέα - σε εταιρείες που σχετίζονται με τη μεταποίηση, την κατασκευή και τις μεταφορές. Ο κλάδος έχει πληγεί σοβαρά από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτικές δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι θα αναζωογονήσει την αμερικανική βιομηχανία. Ο μεταποιητικός τομέας έχασε περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στην ετήσια περίοδο που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ομοσπονδιακά δεδομένα.

Οι επιχειρήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές με «διακριτικά» προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως η μόδα ή τα είδη σπιτιού, αποτελούσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα. Αυτή η κατηγορία συνήθως βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και περιλαμβάνει πολλούς λιανοπωλητές, και η συρρίκνωσή της αποτελεί ένδειξη ότι οι καταναλωτές, κουρασμένοι από τον πληθωρισμό, δίνουν προτεραιότητα στα βασικά αγαθά.

Τα δεδομένα της S&P αντικατοπτρίζουν τόσο τις αιτήσεις πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11 όσο και του Κεφαλαίου 7. Στην πρώτη περίπτωση, γνωστή και ως αναδιοργάνωση, η επιχείρηση περνάει από μια διαδικασία υπό την επίβλεψη του δικαστηρίου για αναδιάρθρωση των χρεών της, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί. Στο Κεφάλαιο 7, η εταιρεία κλείνει και τα περιουσιακά της στοιχεία πωλούνται.

Οι οικονομολόγοι και ειδικοί επιχειρήσεων αναφέρουν ότι οι εμπορικοί πόλεμοι έχουν πιέσει τις επιχειρήσεις που βασίζονται στις εισαγωγές, οι οποίες διστάζουν να αυξήσουν υπερβολικά τις τιμές φοβούμενες ότι θα αποξενώσουν τους καταναλωτές. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αιτήματα της WP για σχόλιο.

Αν και ο πληθωρισμός είναι επί του παρόντος χαμηλότερος από ό,τι περίμεναν πολλοί οικονομολόγοι - οι τιμές αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 2,7% τον Νοέμβριο - πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να απορροφούν τα νέα κόστη για να κρατήσουν τις τιμές σταθερές για τους αγοραστές, λένε οι ειδικοί. Αυτό οδηγεί σε μια «εκκαθάριση» της αγοράς, καθώς ήδη ευάλωτες εταιρείες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν.

«Αυτές οι εταιρείες είναι ιδιαίτερα συνειδητοποιημένες για την κρίση τιμών που αντιμετωπίζει ο μέσος Αμερικανός», δήλωσε ο Τζέφρι Σόνεφελντ, καθηγητής στη σχολή διαχείρισης του πανεπιστημίου Yale. «Κάνουν ό,τι μπορούν για να αντισταθμίσουν το κόστος των δασμών και των υψηλότερων επιτοκίων, αλλά μπορούν να κάνουν μόνο τόσα πολλά. Αυτές με δύναμη τιμολόγησης θα μετακυλίσουν τα κόστη με τον χρόνο… οι υπόλοιπες θα καταρρεύσουν.»

Στο σύνολο περιλαμβάνεται μια αύξηση των «μεγάλων πτωχεύσεων», δηλαδή αιτήσεων από εταιρείες με περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με την οικονομική συμβουλευτική Cornerstone Research, υπήρξαν 17 τέτοιες πτωχεύσεις από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ο υψηλότερος αριθμός για εξάμηνο από την εμφάνιση της πανδημίας το 2020. Επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων διακριτικής κατανάλωσης, όπως οι λιανοπωλητές At Home και Forever 21, αντιπροσώπευαν αρκετές από αυτές τις αιτήσεις.

Ο Ματ Όσμπορν, συνεργάτης στην Cornerstone και συγγραφέας της έκθεσης του Σεπτεμβρίου, είπε ότι αυτές οι μεγάλες εταιρείες επικαλέστηκαν τον υψηλό πληθωρισμό και τα επιτόκια ως παράγοντες που επηρέασαν τη ζήτηση των καταναλωτών και δυσκόλεψαν τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Οι αλλαγές στις ομοσπονδιακές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το διεθνές εμπόριο συνέβαλαν επίσης, ανέφερε.

Μεταξύ των βιομηχανικών εταιρειών, οι πτωχεύσεις κάλυψαν έναν συνδυασμό κατασκευαστών και προμηθευτών, καθώς και εταιρειών μεταφορών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πολλές από αυτές είχαν ήδη συγκεκριμένα προβλήματα που δεν σχετίζονταν με τους δασμούς ή την οικονομία.

Η PosiGen, εταιρεία ηλιακών πάνελ με έδρα τη Λουιζιάνα, είναι μία από τις κατοικίες εταιρείες ηλιακής ενέργειας που κατέθεσαν αίτηση πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11, επικαλούμενη αλλαγές στην πολιτική για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η διοίκηση Τραμπ είχε μειώσει τη σπουδαιότητα των φορολογικών κινήτρων που καθιστούν πιο προσιτά τα ηλιακά πάνελ για ιδιοκτήτες σπιτιών, ενώ επέβαλε «απότομους δασμούς σε εισαγόμενα υλικά απαραίτητα για κατασκευή ηλιακών έργων, συμπεριλαμβανομένων ηλιακών μονάδων, μετατροπέων, βάσεων και χάλυβα», όπως ανέφερε η εταιρεία σε κατάθεση στο δικαστήριο πτώχευσης στις 25 Νοεμβρίου.

Ο πραγματικός συντελεστής δασμών για εισαγόμενα ηλιακά κύτταρα και πάνελ ανέβηκε περίπου στο 20% μετά τον Μάιο του 2025, από λιγότερο από 5% τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με ομοσπονδιακά δεδομένα που ανέλυσε ο καθηγητής επιχειρήσεων Τζέησον Μίλερ από το πανεπιστήμιο Michigan State University. Οι εισαγωγείς ηλιακών πάνελ στις ΗΠΑ πλήρωσαν περίπου 70 εκατ. δολάρια μηνιαίως σε δασμούς το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς για τον πιο κοινό τύπο πάνελ, είπε ο Μίλερ.

«Αυτό δημιουργεί μεγάλη πίεση στη ρευστότητα, ειδικά για μικρότερους εισαγωγείς», σημείωσε ο Μίλερ. «Συνδυάστε αυτό με τη μείωση των ομοσπονδιακών κινήτρων που επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση, και έχετε μια τέλεια καταιγίδα για αυξημένα ποσοστά πτωχεύσεων».

Τον Φεβρουάριο, η Nikola Corp., εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών φορτηγών με έδρα την Αριζόνα, κατέθεσε επίσης αίτηση πτώχευσης βάσει Κεφαλαίου 11. Παρά την παραγωγή φορτηγών το 2022 και αποστολή περισσότερων από 200 οχημάτων πέρυσι, μια ανάκληση μπαταριών εξαιτίας ενός «θερμικού γεγονότος πακέτου μπαταρίας» κόστισε στην εταιρεία περίπου 56 εκατ. δολάρια, ενώ συμφώνησε να πληρώσει και ένα ανεξάρτητο πρόστιμο 125 εκατ. δολαρίων στην SEC.

Η Spirit Airlines, γνωστή για τις χαμηλές τιμές και τις βασικές υπηρεσίες, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τον Αύγουστο - η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Η Verijet, εταιρεία ιδιωτικών αεροπλάνων στη Φλόριντα, κατέθεσε αίτηση για εκκαθάριση.

Οι πτωχεύσεις στον κλάδο αυτό αντικατοπτρίζουν τόσο την επίδραση των δασμών σε εισαγόμενες πρώτες ύλες όσο και τη γενικότερη συγκέντρωση στον τομέα των μεταφορών και των φορτίων, σύμφωνα με τη Meagan Martin-Schoenberger, ανώτερη οικονομολόγο στην KPMG. Αν και η κυβέρνηση έχει χορηγήσει κάποιες εξαιρέσεις στους δασμούς, αυτές έχουν ωφελήσει κυρίως τον τεχνολογικό κλάδο, ειδικά εκείνον που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, αφήνοντας πίσω κάποιες χαμηλότερης τεχνολογίας βιομηχανίες.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έρευνα του University of Michigan έδειξε πτώση περίπου 28% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο. Ως εκ τούτου, πολλοί καταναλωτές αποφεύγουν να ξοδέψουν σε μη απαραίτητα αγαθά.

Οι λιανοπωλητές το ένιωσαν έντονα, ειδικά όσοι πωλούν προαιρετικά είδη όπως κοσμήματα, είδη χειροτεχνίας και έπιπλα, τα οποία οι καταναλωτές συχνά παραμελούν για να καλύψουν βασικά έξοδα όπως τρόφιμα, λογαριασμούς και ενοίκιο. Μία εκτίμηση αναφέρει ότι οι Αμερικανοί θα ξοδέψουν επιπλέον 1.800 δολάρια το χρόνο λόγω των δασμών.

Οι συχνές αλλαγές δασμών της διοίκησης Τραμπ κατά την περίοδο αιχμής των παραγγελιών διακοπών άφησαν επίσης ορισμένες εταιρείες εκτός προγραμματισμού. Πολλές βασίζονται σε εισαγωγές από την Κίνα και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογίσει για να μεταφέρουν γρήγορα την παραγωγή και τα υλικά σε χώρες με χαμηλότερους δασμούς.

Άλλες έπρεπε να μειώσουν τις παραγγελίες για να μην έχουν έλλειψη μετρητών όταν τα προϊόντα φτάσουν στις ΗΠΑ.

Η Claire’s, αλυσίδα εμπορικών κέντρων γνωστή για αξεσουάρ για εφήβους και παιδιά προεφηβικής ηλικίας, κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τον Αύγουστο και προχώρησε στο κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων. Αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες λόγω δασμών, καθώς η πλειονότητα των προϊόντων της - σκουλαρίκια, κορδέλες, μπρελόκ - προερχόταν από Κίνα, Καμπότζη και Ινδονησία. Τον Σεπτέμβριο, μια ιδιωτική εταιρεία απέκτησε τις βορειοαμερικανικές δραστηριότητες της αλυσίδας για 140 εκατ. δολάρια και ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει μέχρι 950 καταστήματα, ή περίπου το 80% των θέσεων στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Ταυτόχρονα, οι εξειδικευμένοι λιανοπωλητές αγωνίζονται εδώ και χρόνια να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες και τις διαδικτυακές αγορές, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν ευκολία και μία στάση για συγκεκριμένα είδη. Η αλυσίδα υφασμάτων και χειροτεχνίας Joann, για παράδειγμα, έκλεισε νωρίς φέτος, μη μπορώντας να ανταγωνιστεί διαδικτυακούς λιανοπωλητές που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές.

Η Martin-Schoenberger από την KPMG τόνισε ότι οι πτωχεύσεις αντικατοπτρίζουν αντιφάσεις στην οικονομία. Στοιχεία της κυβέρνησης που δόθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, με ετήσιο ρυθμό 4,3%.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι αυτή η ανάπτυξη ωθείται κυρίως από καταναλωτές υψηλού εισοδήματος και εταιρικές δαπάνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Έχουμε μια οικονομία που φαίνεται ισχυρή στα χαρτιά, αλλά αυτό μπορεί να μην αντικατοπτρίζεται σε κάθε κλάδο», είπε η Martin-Schoenberger.

