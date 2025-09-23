Ευρωζώνη: Σε υψηλό 16 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα - 9ος σερί μήνας ανάπτυξης για τις υπηρεσίες

Ο τομέας των υπηρεσιών αποτέλεσε «οδηγός» για την ευρύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, με τον δείκτη PMI του τομέα να αυξάνεται στο 51,4 από 50,5 τον Αύγουστο - η υψηλότερη ένδειξή του εδώ και εννέα μήνες.

Με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 16 μηνών αναπτύχθηκε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, καθώς η υπεραπόδοση των γερμανικών υπηρεσιών αντιστάθμισε την ύφεση στη Γαλλία. Ωστόσο, οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν ξανά έπειτα από μια μικρή ανάκαμψη τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της HCOB για την Ευρωζώνη, που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε στο 51,2 τον Σεπτέμβριο από 51 τον Ιούλιο. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πως θα παραμένει αμετάβλητος. Οι τιμές του PMI πάνω από 50,0 υποδηλώνουν αύξηση της δραστηριότητας, ενώ εκείνες κάτω από αυτές υποδηλώνουν συρρίκνωση.

Αντιθέτως, ο δείκτης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (παραγγελίες) επανήλθε στο ουδέτερο επίπεδο του 50, από το 50,3 τον Αύγουστο.

Ο μεταποιητικός τομέας ήταν το «αδύναμο σημείο» για το μπλοκ της Ευρωζώνης, με τον δείκτη να επιστρέφει κάτω από το όριο των 50, έχοντας μόλις πρόσφατα βγει από μια μακροχρόνια ύφεση.

Η έκθεση αποκάλυψε αποκλίνουσες τάσεις στην ευρωζώνη. Η Γαλλία υπέφερε από την κατάρρευση μιας ακόμη κυβέρνησης και τη συνεχιζόμενη αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για περικοπές στον προϋπολογισμό. Αντίθετα, στη Γερμανία, οι υπηρεσίες σημείωσαν τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης φέτος.

Η Ευρωζώνη βρέθηκε υπό πίεση στο α' εξάμηνο του 2025 από την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι αμερικανικοί δασμοί. Η αυξημένη ζήτηση στην αρχή του έτους έδωσε ώθηση, αλλά η αναστροφή της τάσης οδήγησε τη Γερμανία σε ύφεση το β΄ τρίμηνο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα παραμείνει σταθερή το υπόλοιπο του έτους, καθώς η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ μείωσε την αβεβαιότητα για τους εξαγωγείς. Η ανθεκτική αγορά εργασίας, η άνοδος των μισθών και η αυξημένη δημοσιονομική δαπάνη σε άμυνα και υποδομές αναμένεται να στηρίξουν την παραγωγή. Η ΕΚΤ βλέπει ανάπτυξη 1,2% το 2025 και 1% το 2026.

Ο πληθωρισμός παραμένει για τρίτο μήνα κοντά στο στόχο του 2% της ΕΚΤ, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι οι τιμές έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, κάποιοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι κίνδυνοι παραμένουν, ενώ η μείωση του κόστους στις υπηρεσίες ίσως φέρει στη συζήτηση μια νέα μείωση επιτοκίων πριν το τέλος του έτους.