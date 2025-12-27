Ρωσία: Παρατείνει την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης έως τον Φεβρουάριο

Η Μόσχα επέβαλε τους περιορισμούς ύστερα από ουκρανικές επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια.

Η Ρωσία παρέτεινε την προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης έως τα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι αποστολές βενζίνης εκτός της χώρας θα παραμείνουν περιορισμένες έως τις 28 Φεβρουαρίου και το μέτρο θα ισχύει για όλους τους εξαγωγείς, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, σύμφωνα με κυβερνητικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Η ρωσική κυβέρνηση παρέτεινε επίσης έως την ίδια ημερομηνία την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, ναυτιλιακών καυσίμων και άλλων καυσίμων για μη παραγωγούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η Ρωσία επέβαλε τους περιορισμούς στα τέλη Αυγούστου, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις με drones σε διυλιστήρια πετρελαίου και λιμάνια από τη Μαύρη Θάλασσα έως τις ακτές της Βαλτικής, επιδεινώνοντας την κρίση στην εγχώρια αγορά καυσίμων και οδηγώντας σε άνοδο των τιμών και σε προσωρινές ελλείψεις σε ορισμένες περιοχές. Αν και η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί έκτοτε, οι τιμές παραμένουν σχετικά υψηλές και οι επιθέσεις της Ουκρανίας συνεχίζονται.

Η προηγούμενη προθεσμία λήξης της απαγόρευσης επρόκειτο να εκπνεύσει εντός του τρέχοντος μήνα.

