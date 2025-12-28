Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί ενός ακόμα αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις

Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των λογαριασμών του Γιώργου Μπότα γενικού γραμματέα Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας.

Μετά τον Κώστα Ανεστίδη, ακόμα ένας αγροτοσυνδικαλιστής από τη βόρεια Ελλάδα είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς που συνδέονται με τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμεύονται.

Σύμφωνα με το ertnews, πρόκειται για τον Γιώργο Μπότα, γενικό γραμματέα του αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, ο οποίος κάνει λόγο για αναίτια πράξη για την οποία δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI».

Ο κύριος Μπότας κάνει λόγο για απαράδεκτη ενέργεια, που αποσκοπεί στη φίμωση του αγροτικού κόσμου και ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ακολούθως ο κ. Μπότας ανέφερε ότι: «Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν όλα, λόγω της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Άρα αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας»;

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, οι τραπεζικοί λογαριασμοί του οποίου «πάγωσαν» την Δευτέρα.

Ο Κώστας Ανεστίδης, επικεφαλής του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Την δικογραφία θα την διαβάσουν οι δικηγόροι. Δεν έχω διαπιστώσει τίποτα. Όλα είναι εντάξει, νόμιμα, κανονικότατα».

Η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τον κύριο Ανεστίδη για παρατυπίες στις δηλώσεις του κατά την χρονική περίοδο 2019-2024, όπου φέρεται να εισέπραξε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις ύψους 122.000 ευρώ. Υπεξαίρεση η οποία – εφόσον αποδειχθεί – συνιστά κακούργημα.

Ο Κώστας Ανεστίδης, σχολίασε πως: «Οι λωποδύτες, αυτοί που δήλωναν ψεύτικα χωράφια έπαιρναν δικαιώματα μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το εθνικό απόθεμα. Όταν ένας αγρότης έχει τα δικά του δικαιώματα και καλλιεργεί τα χωράφια και είναι υπαρκτά, τα έχει επισημάνει ο δορυφόρος, εκεί αν είναι το ΑΤΑΚ ή το ΚΑΕΚ πώς το λένε, δεν έχει καμία σημασία. Κι αυτά θα προσκομισθούν».

Η οικονομική αστυνομία ερευνά συνολικά τρεις αγρότες. Η εντολή για την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τριών αγροτών, δόθηκε το περασμένο Σάββατο. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι εκείνη που θα αποφασίσει εάν τελικά τα στοιχεία είναι επαρκή για να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Πηγή: ertnews.gr