Ουκρανία: Πάνω από ένα εκατ. νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κίεβο λόγω των ρωσικών επιδρομών

Ουκρανία: Πάνω από ένα εκατ. νοικοκυριά χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κίεβο λόγω των ρωσικών επιδρομών
Η ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση στο Κίεβο, και την γύρω περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας μετά από νέες μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιωτική εταιρεία παροχής ρεύματος DTEK

«Το πρώτο πλήγμα έκοψε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά σήμερα το πρωί και άλλα 400.000 έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα», τόνισε η DTEK στο Telegram, προσθέτοντας ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

