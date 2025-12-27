Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης

Τουλάχιστον 209 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε λιμάνια.

Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διασώθηκαν συνολικά 209 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους και αλιευτικό σκάφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, απογευματινές ώρες σήμερα, 31 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, προηγήθηκε άλλη επιχείρηση, κατά την οποία 47 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Τέλος, τις πρωινές ώρες σήμερα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, από δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Γαύδου.

