Σπουδαία δικαστική νίκη για Orsted στις ΗΠΑ - «Φρένο» στο «μπλόκο» Τραμπ

Σπουδαία δικαστική νίκη πέτυχε η Orsted στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα πλέον να μπορεί να επανεκκινήσει το σχεδόν ολοκληρωμένο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ. Η μετοχή της κερδίζει 6,7% στην Κοπεγχάγη μετά το μπλόκο του Αμερικανού ομοσπονδιακού δικαστή, Ρόις Λάμπερθ στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει το έργο.

Το Revolution Wind -που προορίζεται να ηλεκτροδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στο Ρόουντ Άιλαντ και το Κονέκτικατ- θα μπορούσε να υποστεί «ανεπανόρθωτη ζημιά», εάν οι εργασίες κατασκευής δεν ξεκινήσουν εκ νέου άμεσα όπως προειδοποίησε η δανική ενεργειακή πολυεθνική, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία άντλησης 9,5 δισ. δολαρίων από τους μετόχους για να ενισχύσει τον ισολογισμό της.

Με τη δικαστική απόφαση, οι επενδυτές εκτιμούν ότι δύο κρίσιμα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή στις ΗΠΑ θα προχωρήσουν πραγματικά, αντί να βρεθούν αντιμέτωπα με περαιτέρω δαπανηρές καθυστερήσεις ή ακόμη και ακυρώσεις. «Η Orsted είχε μια σημαντική νίκη χθες το βράδυ», επεσήμανε ο Τζέικομπ Πέντερσεν, επικεφαλής ανάλυσης μετοχών της Sydbank A/S.

«Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να δυσκολέψουν ακόμη τη ζωή της Orsted, αλλά ο κίνδυνος υποβάθμισης της πιστοληπτικής της ικανότητας σε junk σε κάποια επερχόμενη αξιολόγηση έχει μειωθεί σημαντικά» πρόσθεσε. Ωστόσο, η απειλή περαιτέρω παρέμβασης παραμένει, με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να υπογραμμίζει πως «δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη», ενώ η μετοχή της Orsted κατρακυλά 35% από την αρχή του 2025 έως σήμερα.

Orsted και Global Infrastructure Partners που συμπράττουν για το έργο ισχυρίστηκαν ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραβίασε το συνταγματικό τους δικαίωμα σε δίκαιη δίκη μπλοκάροντας απότομα την κατασκευή, ενώ συμπλήρωσαν ότι η εντολή διακοπής των εργασιών παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο επειδή ήταν «αυθαίρετη και ιδιότροπη», μετά από χρόνια σχεδιασμού και συντονισμού με την κυβέρνηση καθώς το Revolution Wind ήταν ολοκληρωμένο στο 80%.

Παράλληλα, η Orsted ανέφερε ότι εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις στο Revolution Wind της κοστίζουν 25 εκατ. δολάρια την εβδομάδα ενώ αυξάνονται οι πρόσθετες δαπάνες για το έργο και έμμεσες δαπάνες στην άλλη μεγάλη της επιχείρησή της στις ΗΠΑ, το αιολικό πάρκο Sunrise στα ανοικτά της Νέας Υόρκης. Τα αμερικανικά έργα της Orsted αποτελούν περίπου το 20% των 8,1 γιγαβάτ των υπεράκτιων αιολικών πάρκων που κατασκευάζει και μόλις ολοκληρωθούν, θα αποφέρουν κέρδη έως και 1,9 δισ. δολάρια ετησίως, σύμφωνα με το CNBC.