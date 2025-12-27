Ειδήσεις | Διεθνή

Καναδάς: Η επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία απαιτεί «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε τη «βαρβαρότητα» των ρωσικών επιθέσεων που έγιναν στο Κίεβο.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ καταδίκασε σήμερα τη «βαρβαρότητα» των ρωσικών επιθέσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς Σάββατο στο Κίεβο και ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία απαιτεί «μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», υποδεχόμενος τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Καναδά.

«Έχουμε τα μέσα και τη δυνατότητα (να επιτύχουμε) μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά αυτό απαιτεί μια Ρωσία πρόθυμη να συνεργαστεί», είπε σε δημοσιογράφος ο Καναδός πρωθυπουργός μιλώντας πλάι στον Ζελένσκι στο Χάλιφαξ.

Ο Κάρνεϊ καταδίκασε επίσης τη «βαρβαρότητα που είδαμε χθες το βράδυ» στις ρωσικές επιθέσεις κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Παράλληλα ο Καναδός πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιπλέον οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

