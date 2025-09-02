Ευρωαγορές: Απώλειες εν αναμονή του πληθωρισμού Ευρωζώνης

Απώλειες καταγράφουν οι μετοχές την Τρίτη, καθώς η αβεβαιότητα για τους δασμούς προκαλεί νέα αστάθεια στις αγορές.

Απώλειες καταγράφουν οι μετοχές στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς η αβεβαιότητα για τους δασμούς προκαλεί νέα αστάθεια στις αγορές, ενώ οι επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης. Η διμερής συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Κινέζικου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ ήταν επίσης στο επίκεντρο, ιδιαίτερα μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ ​​Μπέσεντ ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί τις ενέργειες της Μόσχας και είναι όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι όσο αφορά τη λήψη πιθανών κυρώσεων.

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,73% στις 547,40 μονάδες. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,42% στις 5.344 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 βρίσκεται στο +0,07% στις 7.712 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX διολισθαίνει 0,84% στις 23.828 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,40% στις 9.160 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB χάνει 0,64% στις 42.138 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχωρεί 0,88% στις 14.799 μονάδες.

Τα χρηματιστήρια ξεκίνησαν τον νέο μήνα συναλλαγών υψηλότερα τη Δευτέρα, με τους τομείς της άμυνας και της υγειονομικής περίθαλψης να λαμβάνουν ώθηση από τα εταιρικά νέα.

Στο ταμπλό η μετοχή της Nestle υποχωρεί 3,3% μετά την απομάκρυνση του CEO Laurent Freixe λόγω της εξωσυζυγικής σχέσης που αποκαλύφθηκε πως διατηρούσε με υφιστάμενή του, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας την Δευτέρας, παραβιάζοντας τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας του κολοσσού του λιανεμπορίου. Η έρευνα έγινε υπό την επίβλεψη του προέδρου Paul Bulcke και τη συνδρομή ανεξάρτητων εξωτερικών νομικών συμβούλων. Η αποχώρηση απειλεί με μεγαλύτερη αστάθεια την εταιρεία που παράγει το brand KitKat, η οποία αντιμετωπίζει ήδη μεγάλες προκλήσεις λόγω της πτώσης της κατανάλωσης και τους δασμούς των ΗΠΑ.

Επίσης, η μετοχή της Kering, ιδιοκτήτρια του brand Gucci, ενισχύεται 4,5% αφού η χρηματιστηριακή HSBC αναβάθμισε τη σύστασή της σε «buy» από «hold».

Την πρόταση εξαγοράς προς την Mediobanca βελτίωσε η Banca Monte dei Paschi di Siena, προσθέτοντας έως και 750 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ παράλληλα μείωσε το κατώτατο όριο αποδοχής, επιταχύνοντας το σχέδιό της να δημιουργήσει το τρίτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ιταλία. Με την προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που προσφέρεται. Μέχρι πρότινος, η πρόταση προέβλεπε μόνο ανταλλαγή 2,533 μετοχών της Monte Paschi για καθεμία της Mediobanca. Οι μετοχές και των δύο τραπεζών υποχωρούν άνω του 2%.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης αντέχει τους δασμούς των ΗΠΑ και ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει υψηλότερος από τον αναμενόμενο, δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Η Σνάμπελ - η πιο ισχυρή μεταξύ των «γερακιών» της ΕΚΤ που τάσσονται υπέρ υψηλότερων επιτοκίων - δήλωσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για περισσότερες μειώσεις και ότι το τρέχον επιτόκιο πολιτικής 2% μπορεί να τονώνει «ήπια» μια ήδη ακμάζουσα οικονομία.

Ωστόσο, τόνισε ότι ο περιορισμός της ανεξαρτησίας της Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ και να αυξήσει το κόστος δανεισμού αντί να το μειώσει, διαταράσσοντας παράλληλα ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Μεικτά πρόσημα στην Ασία

Με αντίρροπες κινήσεις κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Τρίτη, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς των ΗΠΑ συντηρεί την επιφυλακτική στάση ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές ανέλυσαν τα πολλά συμπεράσματα που προέκυψαν από την σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (OSC).

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,35%, ενώ ο δείκτης Topix αυξήθηκε κατά 0,61%.

Η Νότια Κορέα ηγήθηκε των κερδών στην Ασία, με τον Kospi να σημειώνει άνοδο 0,94%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 1,15%, μετά την είδηση πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,7% τον Αύγουστο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά από αύξηση 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή είναι η πιο αργή ετήσια άνοδος από τον Νοέμβριο και είναι οριακά ασθενέστερη από την αύξηση 2% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters, γεγονός που γέμισε αισιοδοξία την αγορά πως η Τράπεζα της Κορέας θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,58%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 σημείωσε πτώση 0,74%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 διολίσθησε 0.3%.