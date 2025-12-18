Τσιόδρας για προστασία καταναλωτών: Αυστηρά μέτρα για αθέμιτες πρακτικές

«Οι καταναλωτές», όπως είπε, «καθημερινά είναι αντιμέτωποι με προκλήσεις όπως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα ψιλά γράμματα των ιστοσελίδων, πώληση επικίνδυνων προϊόντων στο διαδίκτυο και υψηλό κόστος, ιδίως στα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά».

Την ανάγκη επιβολής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την κάλυψη των νομοθετικών κενών για την προστασία των καταναλωτών, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τη νέα ατζέντα της ΕΕ για τους καταναλωτές.

«Οι καταναλωτές», όπως είπε, «καθημερινά είναι αντιμέτωποι με προκλήσεις όπως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα ψιλά γράμματα των ιστοσελίδων, πώληση επικίνδυνων προϊόντων στο διαδίκτυο και υψηλό κόστος, ιδίως στα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά».

Επισήμανε, δε, ότι η ευρωπαϊκή αγορά «πλημμυρίζει» από πλαστά ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω εισαγωγών από ασιατικές πλατφόρμες, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτό αποτελεί διπλό πρόβλημα αφού συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών και άνισο ανταγωνισμό για τους ευρωπαίους εμπόρους και παραγωγούς.

Αναφερόμενος, δε, στην κατάργηση της εξαίρεσης υποβολής των μικρών πακέτων σε δασμούς και την επιβολή τέλους διαχείρισης, σημείωσε ότι είναι θετικά μέτρα, αλλά δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα.

Ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ υπογράμμισε την ανάγκη για ενισχυμένους μηχανισμούς για να ελέγχουμε καλύτερα τι εισάγεται και τι κυκλοφορεί στην αγορά και ενίσχυση των εθνικών αρχών με τη σύσταση νέας ευρωπαϊκής Τελωνειακής Αρχής.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη κατάργησης των αδικαιολόγητων εφοδιαστικών περιορισμών που επιτρέπουν την πώληση ιδίων προϊόντων σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς και εις βάρος των καταναλωτών.

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης:

«Οι καταναλωτές βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις όπως αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα «ψιλά γράμματα» των ιστοσελίδων, πώληση επικίνδυνων προϊόντων στο διαδίκτυο και υψηλό κόστος, ιδίως στα καθημερινά καταναλωτικά αγαθά.

Η ευρωπαϊκή αγορά πλημμυρίζει από πλαστά ή επικίνδυνα προϊόντα μέσω εισαγωγών από ασιατικές πλατφόρμες όπως παιχνιδιών που δεν πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

Το πρόβλημα είναι διπλό: κίνδυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών και άνισος ανταγωνισμός για τους ευρωπαίους εμπόρους και παραγωγούς.

Η κατάργηση της εξαίρεσης υποβολής των μικρών πακέτων σε δασμούς και η επιβολή τέλους διαχείρισης είναι θετικά μέτρα.

Δεν λύνουν, όμως, από μόνα τους το πρόβλημα.

Χρειαζόμαστε:

Επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και κάλυψη των όποιων νομοθετικών κενών.

Ενισχυμένους μηχανισμούς για να ελέγχουμε καλύτερα τι εισάγεται και τι κυκλοφορεί στην αγορά.

Ενίσχυση των εθνικών αρχών από μια νέα ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή.

και κατάργηση των αδικαιολόγητων εφοδιαστικών περιορισμών που επιτρέπουν την πώληση ίδιων προϊόντων, σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς και εις βάρος των καταναλωτών.

Και πρέπει όλα αυτά να γίνουν άμεσα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ