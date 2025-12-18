ΕΕ: Τα κράτη μέλη εντάσσουν 41 επιπλέον σκάφη στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας

Η Κομισιόν εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημοσίευση της απόφασης των κρατών μελών να εντάξουν 41 νέα σκάφη στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δημοσίευση της απόφασης των κρατών μελών να εντάξουν 41 νέα σκάφη στον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Στα σκάφη αυτά απαγορεύεται να προσεγγίζουν τους λιμένες και να λαμβάνουν θαλάσσιες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Πλέον, με τις νέες αυτές καταχωρίσεις, ο κατάλογος της ΕΕ περιλαμβάνει 597 σκάφη.

Η στοχοποίηση του ρωσικού σκιώδους στόλου έχει προσδιοριστεί ως βασικό σημείο πίεσης για να περιοριστούν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου διά θαλάσσης και να μειωθεί η ικανότητά της να χρηματοδοτεί τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Με την επιβολή περιορισμών στον σκιώδη στόλο, η ΕΕ αυξάνει ουσιαστικά το κόστος για τη Ρωσία, διαταράσσοντας τις θαλάσσιες δραστηριότητές της και παύοντας τις συναλλαγές της με φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ. Οι καταχωρίσεις των σκαφών αντιμετωπίζουν επίσης τους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια στη θάλασσα και το περιβάλλον από τα συνήθως παλαιά και ανεπαρκώς ασφαλισμένα σκάφη του σκιώδους στόλου.

Με την απόφαση αυτή, η ΕΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της να θεσπίσει νέα μέτρα για να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία, ιδίως κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία για μια ειρηνευτική συμφωνία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, η σημερινή καταχώριση αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί μετά τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.