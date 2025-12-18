Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή
Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του και με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα παίρνει ο Νίκος Παππάς ως Ευρωβουλευτής

Πέρασ' ο θυμός - Με ελπίδα θα ψηφίσουν - Πού βάζει τον πήχη η Άννα για αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Ενοίκια: Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ένοπλες δυνάμεις
Υπουργείο Άμυνας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider