Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» του Πολεμικού Ναυτικού.

Ο πρωθυπουργός συνόδευσε την ανάρτησή του και με ένα βίντεο από την τελετή και την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην F-601 «Κίμων», που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα ναυπηγεία της Naval Group, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

