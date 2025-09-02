«Καλπάζει» ο χρυσός - Έσπασε το φράγμα των 3.500 δολαρίων

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε ο χρυσός, καθώς η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) και οι αυξανόμενες ανησυχίες για το μέλλον της κεντρικής τράπεζας έδωσαν νέα ώθηση στο πολυετές ράλι των πολύτιμων μετάλλων.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού για άμεση παράδοση αυξήθηκε έως και 0,9% στα 3.508,73 δολάρια ανά ουγγιά - ξεπερνώντας την προηγούμενη κορύφωση που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο - πριν περιορίσει κάποια κέρδη κατά τις πρώτες συναλλαγές στην Ασία την Τρίτη. Το πολύτιμο μέταλλο έχει κερδίσει περισσότερο από 30% φέτος, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα εμπορεύματα με τις καλύτερες επιδόσεις.

Η τελευταία άνοδος οφείλεται κυρίως στις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα, αφού ο πρόεδρος της, Τζερόμ Πάουελ, άνοιξε προσεκτικά την πόρτα σε μια μείωση. H κρίσιμη έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ που αναμένεται αυτή την Παρασκευή είναι πιθανό να έρθει να προστεθεί στα σημάδια μιας ολοένα και πιο υποτονικής αγοράς εργασίας, κάτι που θα υποστηρίξει περαιτέρω την υπόθεση για μειώσεις επιτοκίων από την Fed. Αυτό έχει ενισχύσει τη γοητεία των πολύτιμων μετάλλων στους επενδυτές, τα οποία δεν αποφέρουν τόκους στους κατόχους τους.

«Οι επενδυτές που προσθέτουν στις κατανομές χρυσού, ειδικά καθώς επίκεινται μειώσεις επιτοκίων από την Fed, ωθούν τις τιμές υψηλότερα», δήλωσε η στρατηγικός αναλυτής της UBS Group AG, Τζόνι Τέβες. «Η βασική μας υπόθεση είναι ότι ο χρυσός συνεχίζει να σημειώνει νέα υψηλά τα επόμενα τρίμηνα. Ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, πιο ήπια οικονομικά δεδομένα και η συνεχιζόμενη αυξημένη μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενισχύουν τον ρόλο του χρυσού ως διαφοροποιητή χαρτοφυλακίου».

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, με τους αυξανόμενους κινδύνους στους τομείς της γεωπολιτικής, της οικονομίας και του παγκόσμιου εμπορίου να οδηγούν σε αυξημένη ζήτηση για τα διαχρονικά περιουσιακά στοιχεία-καταφύγια. Η κλιμάκωση των επιθέσεων του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Fed φέτος έχει γίνει η τελευταία αιτία ανησυχίας των επενδυτών, με τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας να απειλούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ.

Οι αγορές περιμένουν μια δικαστική απόφαση σχετικά με το εάν ο Τραμπ έχει νόμιμους λόγους να απομακρύνει την διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, από την κεντρική τράπεζα. Ξεχωριστά, ένα ομοσπονδιακό εφετείο δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι οι παγκόσμιοι δασμοί του προέδρου επιβλήθηκαν παράνομα βάσει ενός νόμου έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τους Αμερικανούς εισαγωγείς, ενώ παράλληλα καθυστερούν τα οικονομικά μερίσματα που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση.

Η τιμή του χρυσού εκτοξεύτηκε τελευταία φορά σε επίπεδο ρεκόρ τον Απρίλιο, αφού ο Τραμπ αποκάλυψε ένα αρχικό σχέδιο για την εισαγωγή σαρωτικών δασμών στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Οι τιμές σύντομα υποχώρησαν και παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένες για αρκετούς μήνες, καθώς η ζήτηση για καταφύγια υποχώρησε καθώς ο Τραμπ απέσυρε ορισμένες από τις πιο επιθετικές εμπορικές προτάσεις του.

«Το περιθώριο πάνω από τα 3.500 δολάρια είναι άγνωστο, επομένως η αγορά θα παρακολουθεί πώς θα συμπεριφερθεί η τιμολογιακή πολιτική. Η τελευταία φορά που ο χρυσός έφτασε τα 3.500 δολάρια ήταν κατά τη διάρκεια της ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, επομένως θα θέλαμε να δούμε αν ο χρυσός καταφέρει να κλείσει ημερησίως πάνω από αυτό το επίπεδο, καθώς αυτό θα μπορούσε να δώσει κάποια ώθηση», δήλωσε ο Κρίστοφερ Γουόνγκ, στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος στην Oversea-Chinese Banking Corp. «Υπάρχει ακόμη κίνδυνος επιστροφής νέων γεωπολιτικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων πολιτικής, και αυτό θα έδινε ώθηση στον χρυσό» πρόσθεσε.