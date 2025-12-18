Συγκρούσεις διαδηλωτών αγροτών με την αστυνομία στις Βρυξέλλες ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Η αστυνομία επενέβη όταν τα επεισόδια κλιμακώθηκαν και προσπάθησε να συλλάβει κάποιους από τους διαδηλωτές.

Με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση η βελγική αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει τη μεγάλη διαδήλωση των αγροτών, που διαμαρτύρονται για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ και τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τις χώρες της Mercosur, όταν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισαν να πετούν πέτρες και πατάτες στις δυνάμεις ασφαλείας και να σπάνε τζάμια.

Η αστυνομία επενέβη όταν τα επεισόδια κλιμακώθηκαν και προσπάθησε να συλλάβει κάποιους από τους διαδηλωτές. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, κάποια στιγμή ένα τρακτέρ κατευθύνθηκε προς τη γραμμή των αστυνομικών, αλλά δεν φαίνεται να χτύπησε κανέναν. Άλλοι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Η αστυνομία των Βρυξελλών ανέφερε ότι ενέκρινε την παρουσία 50 τρακτέρ στη συγκέντρωση, όμως νωρίς το απόγευμα είχαν φτάσει στη βελγική πρωτεύουσα γύρω στα 1.000, τα περισσότερα με βελγικές πινακίδες. Οι διαδηλωτές υπολογίζονται σε περίπου 7.300.

Οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν στη σύνοδο κορυφής σήμερα εάν θα πρέπει να υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών η συμφωνία με τη Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη). Οι επικριτές της λένε ότι φτηνά αγροτικά προϊόντα θα κατακλύσουν την αγορά, εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί από νωρίς στην πόλη για να προστατεύσουν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στην Πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το κλίμα ήταν τεταμένο, με τους αγρότες να έχουν βάλει φωτιά σε ελαστικά και σε κάδους απορριμμάτων.

Από το πρωί, η αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση για να διαλύσει ομάδες διαδηλωτών. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι κουκουλοφόροι έσπασαν τα τζάμια ενός κτιρίου του Κοινοβουλίου.

Πολλοί διαδηλωτές είπαν στο AFP ότι τα θέματα που τους δυσαρεστούν είναι πολλά: όχι μόνο η συμφωνία με τη Mercosur αλλά και οι φόροι στα λιπάσματα και η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η Φλοράνς Πελισιέ, 47 ετών, που καλλιεργεί κοκκινογούλια και ελαιοκράμβη, έφτασε στις Βρυξέλλες από το Βιλιέρ-ον-Μπιερ της Γαλλίας. Για την αγρότισσα, η Mercosur είναι ισοδύναμη με τον αθέμιτο ανταγωνισμό: «Θα εισάγουν προϊόντα στα οποία έχουν ρίξει πράγματα που εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούμε (…) Μας φέρνουν χάλια κοτόπουλα ενώ μας επιβάλλουν μια γεωργία υψηλού επιπέδου!» σχολίασε.

«Είμαστε εδώ για να πούμε όχι στη Mercosur, κυρίως επειδή έχουμε την εντύπωση ότι σήμερα η Ούρσουλα (φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν) θέλει να επιβάλει τον δικό της νόμο» είπε ένας Βέλγος γαλακτοπαραγωγός.

Η φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε το πρωί με μια αντιπροσωπεία του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού αγροτικού συνδικάτου, του Copa-Cogeca. «Η Ευρώπη θα είναι πάντα στο πλευρό σας», υποσχέθηκε σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση.

Το Copa-Cogeca ανέμενε στις Βρυξέλλες τουλάχιστον 10.000 διαδηλωτές από πολλές χώρες, κυρίως από τη Γαλλία.

«Το τέλος μας = Η πείνα σας» συνόψιζε ένα σλόγκαν, γραμμένο πάνω σε ένα μαύρο φέρετρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Βραζιλία, που προεδρεύει της Mercosur, επιμένουν να επικυρώσουν το Σάββατο την εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματεύονται εδώ και 25 χρόνια, με στόχο να δημιουργηθεί η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο. Η φον ντερ Λάιεν χρειάζεται για τον σκοπό αυτό τη σύμφωνη γνώμη της ειδικής πλειοψηφίας των χωρών μελών, όμως κάποιες από αυτές, όπως η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία ζητούν την αναβολή της υπογραφής, προς μεγάλη απογοήτευση της Ισπανίας και της Γερμανίας.

«Δεν είμαστε έτοιμοι», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σήμερα από τις Βρυξέλλες.

Οι χώρες της Νοτίου Αμερικής κατηγορούνται από πολλούς Ευρωπαίους αγρότες ότι δεν τηρούν τους περιβαλλοντικούς και εργατικούς κανονισμούς που επιβάλλονται στους ίδιους, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να πωλούν τα προϊόντά τους σε χαμηλότερες τιμές.

Φωτογραφία: Associated Press