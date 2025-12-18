Ειδήσεις | Διεθνή

Αυστραλία: Το Ισλαμικό Κράτος αποκαλεί το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ «πηγή υπερηφάνειας»

Newsroom
Δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη για τη φονική επίθεση της Κυριακής.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος τόνισε ότι η δολοφονία 15 ανθρώπων στην πολύνεκρη επίθεση της Κυριακής κατά τη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χακουκά στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ ήταν «πηγή υπερηφάνειας», σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι της στο Telegram.

Δύο επιτιθέμενοι, ένας πατέρας - που σκοτώθηκε κατά την επίθεση - και ο 24χρονος γιος του, κατηγορούνται ότι σκότωσαν 15 ανθρώπους και τραυμάτισαν δεκάδες σε αντισημιτική επίθεση που διέπραξαν σε παραλία της ακτής Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, την Κυριακή, στη χειρότερη επίθεση με πυρά κατά πλήθους που διαπράττεται στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Αυστραλία
Ισλαμικό Κράτος
νεκροί
Επίθεση
