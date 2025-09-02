Πούτιν προς Σι: Οι σχέσεις με την Κίνα έχουν φθάσει σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου»

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήραν σήμερα τους στενούς δεσμούς των χωρών τους, παρά το τεταμένο παγκόσμιο πλαίσιο, με τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει λόγο για «πρωτοφανούς επιπέδου» σχέσεις, σε δηλώσεις του παρουσία του Κινέζου ομολόγου του.

Από την πλευρά του ο Σι χαιρέτισε τη σχέση «ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας» μεταξύ των δύο χωρών και επανέλαβε την επιθυμία του η Κίνα και η Ρωσία να συνεργαστούν «για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και λογικού παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης», σύμφωνα με τις δηλώσεις του πριν από τη συνομιλία του με τον Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στην Κίνα από την Κυριακή. Συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (OSC) στην Τιαντζίν και αύριο, Τετάρτη, θα παραστεί στο Πεκίνο στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από τη νίκη της Κίνας επί της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σι επισκέφθηκε τον Μάιο τη Μόσχα με αφορμή τους ρωσικούς εορτασμούς για το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τη Δύση και τις ΗΠΑ. Από την Τιαντζίν ο Πούτιν, παρά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, δεν έδειξε διατεθειμένος να υποχωρήσει στις πιέσεις του Ρεπουμπλικάνου και να αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εξάλλου Κίνα και ΗΠΑ επιδόθηκαν στις αρχές του έτους σε έναν δασμολογικό πόλεμο, προτού συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία.

Τεταμένες είναι και οι σχέσεις των Ευρωπαίων με τους Ρώσους και τους Κινέζους.

Με τη σύνοδο στην Τιαντζίν και την παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου, το Πεκίνο στοχεύει να εδραιωθεί ως υπέρμαχος μιας νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης έναντι στη δυτική ηγεμονία, έναν παράγοντα αστάθειας και αδικίας, όπως τον θεωρεί. Χθες, Δευτέρα, ο Σι κατήγγειλε «τις ενέργειες εκφοβισμού» και «την ψυχροπολεμική νοοτροπία και τη νοοτροπία αντιπαράθεσης συνασπισμών».

«Η στενή μας επικοινωνία αντικατοπτρίζει τον στρατηγικό χαρακτήρα των ρωσοκινεζικών σχέσεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πρωτοφανές επίπεδο», σχολίασε σήμερα ο Πούτιν.

Η παρουσία του Ρώσου προέδρου στην παρέλαση της Τετάρτης αποτελεί για τον ίδιο τρόπο «να αποτίσω φόρο τιμής στα επιτεύγματα των λαών μας, του ρωσικού λαού και του κινεζικού, και αποτελεί επιβεβαίωση του κρίσιμου ρόλου των χωρών μας στη νίκη στον ευρωπαϊκό και ασιατικό άξονα», όπως εξήγησε.

«Ήμασταν πάντα μαζί τότε και παραμένουμε μαζί και τώρα», υπογράμμισε ο Πούτιν.

«Οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών και είναι σχέσεις καλής γειτονίας, ολοκληρωμένης στρατηγικής συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με στόχο τα κοινά θετικά αποτελέσματα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων», επεσήμανε ο Σι.

Σύμμαχοι της Ουκρανίας εκτιμούν ότι η Κίνα στηρίζει τη Ρωσία στον πόλεμο, με το Πεκίνο να απαντά ότι παραμένει ουδέτερο και να κατηγορεί τη Δύση ότι παρατείνει τη σύγκρουση προσφέροντας όπλα στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ