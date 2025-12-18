Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Allwyn: Προχώρησε στην απόκτηση 345.624 μετοχών του ΟΠΑΠ

Στην αγορά 345.624 κοινών ονομαστικών μετοχών του ΟΠΑΠ προχώρησε την Τετάρτη 17/12 η Allwyn με αντίτιμο 6.266.301,37 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, ότι την 17 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 17 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 345.624 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,1304 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6.266.301,37 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

