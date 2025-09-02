H Monte Paschi «χώνει» επιπλέον 750 εκατ. ευρώ στην προσφορά της για την Mediobanca

Την πρόταση εξαγοράς προς την Mediobanca βελτίωσε η Banca Monte dei Paschi di Siena, προσθέτοντας έως και 750 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Την πρόταση εξαγοράς προς την Mediobanca βελτίωσε η Banca Monte dei Paschi di Siena, προσθέτοντας έως και 750 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ παράλληλα μείωσε το κατώτατο όριο αποδοχής, επιταχύνοντας το σχέδιό της να δημιουργήσει το τρίτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ιταλία.

Με την προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς να λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου, η Monte Paschi ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα καταβάλει επιπλέον 0,90 ευρώ για κάθε μετοχή της Mediobanca που προσφέρεται. Μέχρι πρότινος, η πρόταση προέβλεπε μόνο ανταλλαγή 2,533 μετοχών της Monte Paschi για καθεμία της Mediobanca.

Η νέα αποτίμηση της Mediobanca ανέρχεται στα 16,95 δισ. ευρώ, λίγο υψηλότερα από τη χρηματιστηριακή αξία των 16,83 δισ. ευρώ της Δευτέρας, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg. Η Monte Paschi εγκατέλειψε επίσης τον στόχο της απόκτησης τουλάχιστον των δύο τρίτων (66,67%) του μετοχικού κεφαλαίου, θέτοντας πλέον ως όριο την κατοχή ποσοστού άνω του 35%.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συμφωνίας θα δημιουργούσε έναν όμιλο με ενεργητικό άνω των 200 δισ. ευρώ, επισφραγίζοντας την εντυπωσιακή αναγέννηση της Monte Paschi υπό τη διοίκηση του διευθύνοντος συμβούλου Luigi Lovaglio. Η τράπεζα, που θεωρείται η αρχαιότερη ανεξάρτητη στον κόσμο, πέρασε χρόνια αναδιάρθρωσης έπειτα από κρατική διάσωση και εθνικοποίηση.

Ο Lovaglio έχει υποστηρίξει ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει «έναν νέο ιταλικό τραπεζικό πρωταθλητή» με ισχυρή παρουσία στη λιανική και εμπορική τραπεζική, στη διαχείριση πλούτου και στην επενδυτική τραπεζική.

Η Mediobanca, υπό τον CEO Alberto Nagel, έχει απορρίψει την προσέγγιση της Monte Paschi, χαρακτηρίζοντάς την «αθέμιτη και απολύτως ανεπαρκή». Η διοίκηση της τράπεζας επιμένει πως οι μέτοχοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της.

«Είναι πολύ πιθανό η προσφορά να ολοκληρωθεί», σχολίασε ο αναλυτής της KBW, Hugo Cruz, σε σημείωμά του.

Μέχρι τις 29 Αυγούστου, οι επενδυτές της Mediobanca είχαν προσφέρει περίπου το 28% των μετοχών τους, ποσοστό που υπολειπόταν ελαφρώς του νέου ελάχιστου στόχου του 35%.

Η Monte Paschi επανέλαβε τους στόχους που είχε ήδη επικοινωνήσει στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων μερισμάτων και φορολογικών προνομίων από τη συμφωνία.

Η αγορά πάντως είχε ήδη προεξοφλήσει την κίνηση, καθώς η χρηματιστηριακή αξία της Mediobanca διατηρούνταν εδώ και καιρό πάνω από την αξία της αρχικής προσφοράς, ένδειξη ότι οι επενδυτές περίμεναν βελτίωση του τιμήματος.