Nestlé: Απομακρύνθηκε ο CEO λόγω εξωσυζυγικής σχέσης με υφιστάμενή του

Στην απόλυση του διευθύνοντα σύμβουλό της, Λοράν Φρέις, προχώρησε η Nestlé λόγω μιας «μη αποκαλυφθείσας σχέσης» στον χώρο εργασίας με υφιστάμενη, η οποία κρίθηκε ότι παραβίαζε τον κώδικα επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας, ανακοίνωσε ο ελβετικός κολοσσός των τροφίμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιδιοκτήτριας των brand Purina και KitKat, η απόφαση ελήφθη έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε υπό την επίβλεψη του προέδρου Πολ Μπουλκ και του ανεξάρτητου διευθυντή Πάμπλο Ίσλα, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

«Ήταν μια αναγκαία απόφαση. Οι αξίες και η διακυβέρνηση αποτελούν σταθερά θεμέλια της Nestlé. Ευχαριστούμε τον Λοράν για τα χρόνια προσφοράς του», δήλωσε ο Μπουλκ.

Ο Φίλιπ Ναβρατίλ, επικεφαλής της μάρκας καφέ Nespresso, ορίστηκε διάδοχός του.

Ο Ναβρατίλ υπήρξε ανώτερος αντιπρόεδρος και επικεφαλής της μονάδας στρατηγικής επιχειρηματικής δραστηριότητας καφέ της εταιρείας, επιβλέποντας την παγκόσμια στρατηγική για τις μάρκες Nescafé και Starbucks. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Nestlé ως εσωτερικός ελεγκτής το 2001 και διορίστηκε διευθυντής χώρας για τη Nestlé Ονδούρας το 2009.

Το 2013, ανέλαβε τον έλεγχο της επιχείρησης καφέ και ποτών της εταιρείας στο Μεξικό. Πέρυσι, διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της Nestlé Nespresso και φέτος εντάχθηκε στο εκτελεστικό συμβούλιο της Nestlé.

«Ακολουθώ πλήρως τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, καθώς και το σχέδιο δράσης που έχει θεσπιστεί για την ενίσχυση της απόδοσης της Nestlé», δήλωσε ο Ναβρατίλ σε ανακοίνωσή του.

Οταν ο Φρέις διορίστηκε διευθύνων σύμβουλος πριν από έναν χρόνο, η μετοχή της Nestlé είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 40% από το υψηλό της στις αρχές του 2022, καθώς μια νέα γενιά φαρμάκων απώλειας βάρους άρχισε να μεταβάλλει τις διατροφικές συνήθειες σε όλη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφού πέρασε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στην εταιρεία, επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον μακροχρόνιο διευθύνοντα σύμβουλο Μαρκ Σνάιντερ, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο μόνο διευθύνοντες συμβούλους της Nestlé που προσλήφθηκαν εκτός της εταιρείας.