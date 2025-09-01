Ευρωαγορές: Θετικό ξεκίνημα στον Σεπτέμβριο - Κέρδη σχεδόν 2% για Novo Nordisk

Σε αυτό το κλίμα, ο Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,17% στις 551,08 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι ο Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη τον Αύγουστο, καταγράφοντας back to back θετικό μήνα. Ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται 0,31% στις 5.368 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,05% στις 7.707 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX αναρριχήθηκε 0,49% στις 24.036 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 0,07% στις 9.193 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB πρόσθεσε 0,51% στις 42.410 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,07% στις 14.937 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Novo Nordisk κέρδισε σχεδόν 2% μετά την ανακοίνωση δεδομένων κλινικών δοκιμών που υποδηλώνουν ότι το επιτυχημένο φάρμακό της Wegovy ξεπερνά τις επιδόσεις των βασικών ανταγωνιστών της όσο αφορά στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι συνεχείς χρήστες της σεμαγλουτίδης, του φαρμάκου για τη διαχείριση βάρους που φέρει το brand Wegovy, είχαν έως και 57% μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου από εκείνους που χρησιμοποιούσαν τιρζεπατίδη — το δραστικό συστατικό των Zepbound και Mounjaro, των ανταγωνιστικών φαρμάκων που παράγονται από την αμερικανική εταιρεία Eli Lilly.

«Η Γαλλία δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που θα απαιτούσε την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), όμως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Μιλώντας στο ραδιοσταθμό Radio Classique, η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία και πως παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την κατάσταση με τα σπρεντ των γαλλικών ομολόγων.

Πάντως, αχτίδα αισιοδοξίας για την οικονομία της χώρας προσφέρει η είδηση ότι η γαλλική μεταποίηση βγήκε από ύφεση μετά από δυόμισι χρόνια. Ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global διαμορφώθηκε στις 50,4 μονάδες τον Αύγουστο, από 48,2 τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη της δρααστηριότητας από τη συρρίκνωση. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό από τον Ιανουάριο του 2023. Η μηνιαία έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας μεταξύ επιχειρηματιών δείχνει ότι η σχετική δυναμική συνεχίστηκε, με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να αναφέρουν «σημαντική αύξηση» της δραστηριότητας τον Ιούλιο και να προβλέπουν νέα άνοδο και τον Αύγουστο.

Επίσης, στα επίπεδα Ευρωζώνης η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της μεταποίησης επεκτάθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά από την αρχή του 2022, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB). Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυξήθηκε στις 50,7 μονάδες, από 49,8 μονάδες τον Ιούλιο, ξεπερνώντας το όριο των 50,0 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η μέτρηση ήταν επίσης υψηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση των 50,5 μονάδων.