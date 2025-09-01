Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Θετικό ξεκίνημα στον Σεπτέμβριο - Κέρδη σχεδόν 2% για Novo Nordisk

Οι επενδυτές να επεξεργάζονται στοιχεία για την μεταποίηση στην Ευρωζώνη και έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα.

Με κέρδη ολοκλήρωσαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης για τον Σεπτέμβριο με τους επενδυτές να επεξεργάζονται στοιχεία για την μεταποίηση στην Ευρωζώνη και έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Κίνα, όπου ο πρόεδρος Σι Τζινπίγνκ φιλοξενεί ηγέτες από όλο το κόσμο για να συζητήσουν επί σειράς θεμάτων μεταξύ άλλων για την οικονομία και την γεωπολιτική.

