Σνάμπελ (ΕΚΤ): Ζητά σταθερά επιτόκια καθώς η οικονομία αντέχει τους δασμούς

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, καθώς η οικονομία της ευρωζώνης αντέχει τους δασμούς των ΗΠΑ και ο πληθωρισμός ενδέχεται να παραμείνει υψηλότερος από τον αναμενόμενο, δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ.

Η ΕΚΤ διέκοψε τον Ιούλιο έναν ετήσιο κύκλο χαλάρωσης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής περιμένουν τώρα να δουν τον πλήρη αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών που συμφωνήθηκαν τον Ιούλιο πριν αποφασίσουν εάν το κόστος δανεισμού πρέπει να μειωθεί περαιτέρω.

Η Σνάμπελ -- η πιο ισχυρή μεταξύ των «γερακιών» της ΕΚΤ που τάσσονται υπέρ υψηλότερων επιτοκίων - δήλωσε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για περισσότερες μειώσεις και ότι το τρέχον επιτόκιο πολιτικής 2% μπορεί να τονώνει «ήπια» μια ήδη ακμάζουσα οικονομία.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της στις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά οι επενδυτές βλέπουν μια καλή πιθανότητα να μειώσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία της χρηματαγοράς. Πηγές δήλωσαν επίσης στο Reuters ότι οι συζητήσεις για περαιτέρω χαλάρωση είναι πιθανό να συνεχιστούν το φθινόπωρο.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, που βρίσκεται υπό την πίεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, η Σνάμπελ δήλωσε ότι η οικονομία της ευρωζώνης τα πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο χάρη στην «ισχυρή ανάπτυξη της εγχώριας ζήτησης» και ότι τώρα δέχεται μια «σημαντική δημοσιονομική ώθηση» από τις επενδύσεις της Γερμανίας σε υποδομές και στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

«Η υπονόμευση της ανεξαρτησίας της Fed θα οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων»

Ο περιορισμός της ανεξαρτησίας της Fed θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ και να αυξήσει το κόστος δανεισμού αντί να το μειώσει, διαταράσσοντας παράλληλα ολόκληρο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, τόνισε επίσης η Σνάμπελ στη συνέντευξή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί μεγάλη πίεση στην Fed να μειώσει τα επιτόκια και έχει συζητήσει δημοσίως την απόλυση του Πάουελ, τον οποίο έχει αποκαλέσει «βλάκα» και «ηλίθιο» επειδή δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις του, όπως επισημαίνει το Reuters.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας θα οδηγήσει σε αύξηση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων», δήλωσε χαρακτηριστικά η Σνάμπελ.

«Το ζήτημα είναι πολύ σαφές όσον αφορά τα οφέλη της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας: μειώνει τα ασφάλιστρα κινδύνου και διευκολύνει τις συνθήκες χρηματοδότησης για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις», πρόσθεσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

«Εάν χάσει την ανεξαρτησία της η Fed – και ελπίζω πολύ ότι αυτό δεν θα συμβεί – αυτό θα είναι πολύ αποσταθεροποιητικό για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα έχει επίσης αντίκτυπο στην ΕΚΤ» πρόσθεσε η Σνάμπελ.