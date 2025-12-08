Ποια είναι η νέα τουριστική επένδυση 50 εκατ. στην Κρήτη

Ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 499 κλινών και 259 δωματίων στη θέση «Τζούγκαρης» στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης.

Μια νέα επένδυση προωθείται στην Κρήτη που αφορά σε 5άστερο resort στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Ειδικότερα, πρόκειται για project ύψους περίπου 50 εκατ. ευρώ, όπως τουλάχιστον αναφέρεται και στη σχετική ΜΠΕ, που αφορά στο νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα από την ΑΝΑΞ Ξενοδοχειακή που συνδέεται με τον όμιλο Βανταράκη.

Η επένδυση αφορά σε ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 499 κλινών στη θέση «Τζούγκαρης» στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολης δήμου Αποκορώνου στο νομό Χανίων. Για το έργο που θα έχει εποχική λειτουργία και περιλαμβάνει 259 δωμάτια, τέσσερα εστιατόρια, 5 bar, παιδότοπο, χώρους στάθμευσης κ.α., ολοκληρώθηκε μόλις προ ημερών η διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Η επένδυση προβλέπεται σε έκταση άνω των 63 στρεμμάτων, με δόμηση 12.778 τ.μ.. Όπως επισημαίνεται «η περιοχή ενδιαφέροντος ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και γι’ αυτό το λόγο έχει εκπονηθεί Ειδική Οικoλογική Αξιολόγηση. Λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται εντός της ζώνης NATURA 2000 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία ώστε να μην προκληθούν αλλαγές και οχλήσεις στους οικοτόπους προτεραιότητας που απαντώνται στην περιοχή και στα είδη χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται».

Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από ισόγεια και μονο-όροφα κτίρια διατεταγμένα στο γήπεδο εγκατάστασης. Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί κατά τη θερινή τουριστική περίοδο στην Κρήτη δηλ. το διάστημα 1/4 έως 31/10. Όπως αναφέρεται, κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου, θα παρέχονται στους πελάτες όλες οι ανέσεις που προβλέπονται στις προδιαγραφές των πεντάστερων ξενοδοχείων. Το κτιριακό συγκρότημα περιλαμβάνει τέσσερα εστιατόρια, πέντε μπαρ, γυμναστήριο, spa και πολλούς ανοιχτούς χώρους με κολυμβητικές δεξαμενές, ώστε να καθίσταται η διαμονή όσο το δυνατό πιο άνετη. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στα πλαίσια των απαιτούμενων προδιαγραφών πολυτελείας, σε όλα σχεδόν τα ισόγεια δωμάτια, προβλέπεται η κατασκευή ιδιωτικής πισίνας μπροστά από το καθένα. Προκειμένου οι πελάτες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος να έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται άνετα προς την παραλία βόρεια του ξενοδοχείου χωρίς να αναγκάζονται να διασχίζουν το δρόμο, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η υπόγεια διάβαση στην αριστερή πλευρά του ξενοδοχείου. Ο επισκέπτης μέσω της εύκολης πρόσβασης στο ξενοδοχείο από τον παράδρομο της Ν.Ε.Ο Χανίων Ρεθύμνου, θα μπορεί εύκολα να μεταβεί σε αξιοθέατα της περιοχής.

Το έργο αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση και θα χρηματοδοτηθεί ως επί το πλείστον από ιδίους πόρους των επενδυτών αλλά και από επιχορήγηση από χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ) της ΕΕ. Η συνολική διάρκεια των εργασιών ανέγερσης υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 15 μήνες.