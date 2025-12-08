Αεροπορικές επιδρομές και ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης – Ένας νεκρός

Κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Μπανγκόκ και Πνομ Πεν. Σε εξέλιξη νέες μάχες στα σύνορα των δυο κρατών της Ασίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης χρησιμοποίησαν αεροσκάφη για να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους στην Καμπότζη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός τους, λίγη ώρα αφού γνωστοποίησε πως στρατιώτης σκοτώθηκε σε νέες μάχες στα σύνορα των δυο κρατών της Ασίας.

Η Μπανγκόκ πλέον «άρχισε να χρησιμοποιεί αεροσκάφη για να πλήξει στρατιωτικούς στόχους σε διάφορες τοποθεσίες για να τερματίσει τα καμποτζιανά πυρά υποστήριξης», ανέφερε ο εκπρόσωπος των ταϊλανδικών ενόπλων δυνάμεων Βιντάι Σουβαρί.

Υπενθυμίζεται πως στρατιώτης των ένοπλων δυνάμεων της Ταϊλάνδης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε εχθροπραξίες στα σύνορα με την Καμπότζη, με τις δυο χώρες να επιρρίπτουν η μια στην άλλη την ευθύνη για τις νέες μάχες.

Δυνάμεις της Καμπότζης επιτέθηκαν στον στρατό της Ταϊλάνδης στην επαρχία Ούμπον Ράτσατανι, «σκοτώνοντας στρατιώτη και τραυματίζοντας (άλλους) τέσσερις», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ταϊλανδικού στρατού Βιντάι Σουβαρί σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Από την πλευρά του, το καμποτζιανό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ταϊλανδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στις παραμεθόριες επαρχίες Πρα Βιχάν και Οτά Μεντσέι νωρίς το πρωί, διαβεβαιώνοντας πως η Καμπότζη δεν ανταπέδωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ