Τέλη κυκλοφορίας: Πώς θα γλιτώσετε την πληρωμή τους - Τα βήματα που οδηγούν στην ψηφιακή ακινησία οχημάτων

Τι ισχύει σε περίπτωση κλοπής ή κληρονομιάς ΙΧ. Η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας είναι πλέον εύκολη υπόθεση.

Την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026 μπορούν να αποφύγουν οι φορολογούμενοι. Αρκεί να θέσουν τα οχήματά τους σε ακινησία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας είναι πλέον εύκολη υπόθεση. Μπορεί να γίνει ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως κλοπή ή καταστροφή του οχήματος οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν μια άλλη διαδικασία υποβάλλοντας δήλωση ψηφιακά στην αρμόδια ΔOY/ΚΕΦΟΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

1. Θέλω να θέσω το όχημα μου σε ψηφιακή ακινησία. Ποιες είναι οι ενέργειές μου;

Συνδέεστε στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς Taxisnet.

Επιλέγετε «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία» όπου καταχωρείτε ή επιλέγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία.

Καταχωρείτε τα στοιχεία της διεύθυνσης ακινητοποίησης του οχήματος, δηλαδή τον ταχ.κωδ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό.

Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα ότι ο χώρος στάθμευσης είναι, είτε ιδιόκτητος, είτε ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.

Υποβάλετε την αίτησή σας και εφόσον είστε μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα σας δίνει αριθμό αίτησης και σας ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση για το αίτημα σας, το οποίο, με αντίστοιχη της προαναφερθείσας διαδικασίας, θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

2. Είναι δυνατή η θέση σε ψηφιακή ακινησία οποιουδήποτε οχήματος, ανεξάρτητα κατηγορίας και χρήσης;

Η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για Επιβατικά Ι.Χ. και Δίκυκλα Ι.Χ., τα οποία βρίσκονται «σε κίνηση» και ο ιδιοκτήτης έχει την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας τους.

3. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να απευθυνθώ στη ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ για να δηλώσω την ακινησία του οχήματός μου;

Ναι. Πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔOY/ΚΕΦΟΔΕ για να δηλώσετε ψηφιακά την ακινησία του οχήματός σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

(β) Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

(γ) Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί

(δ) Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού

(ε) Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή

(στ) Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση

(ζ) Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

(η) Πλειστηριασμού του οχήματος

(θ) Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από τον Δήμο ως εγκαταλελειμμένου

(ι) Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες)

(ια) Θανάτου του ιδιοκτήτη του οχήματος, όπου η ακινησία δηλώνετε από τους κληρονόμους του (εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους). Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο (π.χ. κληρονόμο) με δική του ευθύνη.

Για τις περιπτώσεις αυτές η ακινησία δηλώνεται ψηφιακά στην αρμόδια ΔOY/ΚΕΦΟΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία επιλέγοντας Θεματική Ομάδα: Αυτοκίνητα και Διαδικασία: Θέση σε αναγκαστική ακινησία (δεν απαιτείται κατάθεση στοιχείων κυκλοφορίας) π.χ. λόγω κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάσχεσης, κυκλοφορίας στο εξωτερικό, μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης, ολοσχερούς καταστροφής, περισυλλογής από Δήμο.

4. Είμαι συνιδιοκτήτης οχήματος. Μπορώ να το θέσω σε ψηφιακή ακινησία χωρίς να ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες;

Όχι. Θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες είτε πρόκειται να τεθεί το όχημα σε ψηφιακή ακινησία είτε πρόκειται να γίνει άρση αυτής. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί, και εφόσον συμφωνούν πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

5. Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και φέρει πινακίδες, ενώ βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία, τι επιπτώσεις έχω;

Στην περίπτωση αυτή αίρεται η ακινησία, επιβάλλεται πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.