Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Ανεβάζουν ταχύτητα οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Κρήτη, Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Τα επόμενα βήματα και οι αποφάσεις στα μπλόκα.

Τελευταία ενημέρωση 11:00

Σκληραίνει η στάση των αγροτών στην Ελλάδα, καθώς ενισχύουν τα μπλόκα τους με νέα τρακτέρ από πολλές περιοχές και συντονίζουν τις δράσεις τους. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να φέρουν ακόμη πιο εκτεταμένους αποκλεισμούς δρόμων. Μετά τη χθεσινή βραδινή συνέλευση στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν σήμερα όλους τους παράδρομους για μία ώρα, από τις 12:00 έως τη 13:00.

Ζεσταίνονται τα τρακτέρ στη Θεσσαλία

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν την ίδια τακτική σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα. Στο μπλόκο της Αταλάντης, που οργανώθηκε για τη χθεσινή μέρα, οι αγρότες συντονίζονται, επιδιώκοντας να διευρύνουν τις δυνάμεις τους μέσω επαφών με συναδέλφους τους για κοινές δράσεις.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του Κάστρου, οι αγρότες της περιοχής της Λιβαδειάς αναμένεται σήμερα να αποφασίσουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στο σημείο του μπλόκου, αποκλείοντας τον κόμβο. Στο πλευρό τους βρίσκονται κοινωνικοί φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή τους. Στον Δομοκό, οι αγρότες συνεχίζουν κατά περιόδους να αποκλείουν τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Παράλληλα, παραμένει κλειστή και σήμερα η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας μπαίνουν σε νέα φάση καθώς σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ομόφωνα σειρά νέων κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες.

Από τις 17:00 το απόγευμα έως τις 19:00 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματα τους. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο.

Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 17:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το παρών σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Στόχος της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως ο συντονισμός για τη συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους. Παράλληλα, στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων, στα διόδια του Λόγγου στον Ε65 σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αυτά ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ από πολλές περιοχές των δύο νομών, ενώ οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους. Στα μπλόκα καθημερινά πραγματοποιούνται συσκέψεις, συζητήσεις, συνεννοήσεις, ενώ σκηνές έχουν στηθεί ανάμεσα στα τρακτέρ. Σωματεία, σύλλογοι και φορείς εκτός από τα ψηφίσματα συμπαράστασης, επισκέπτονται τους αγρότες για να δηλώσουν τη στήριξη σε αυτούς από κοντά.

Η εικόνα στην Κρήτη

Ταυτόχρονα, στις 11:30 το πρωί έχουν προγραμματίσει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη θα γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων Βασίλης Μανουράς, σχεδιάζεται ο αποκλεισμός του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης».

Στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν αργότερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο προκειμένου να φτάσουν με κομβόϊ στο Ηράκλειο, ενώ θα συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου. Επίσης, στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι και από το ανατολικό Ρέθυμνο.

Ανάβουν οι μηχανές στη Δυτική Ελλάδα

Ανεβάζουν στροφές και οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό. Ταυτόχρονα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Κορίνθου. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου προγραμματίζουν για τις 11:00 συγκέντρωση στην Κουρλαμπά.

Στη συνέχεια αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπου αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια. Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Τι ισχύει με τους αποκλεισμούς στα τελωνεία Ευζώνων - Προμαχώνα - Εξοχής και Νίκης

Πολύωροι αποκλεισμοί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Οι αποκλεισμοί αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Συγκεκριμένα, σε τετράωρο αποκλεισμό (μέχρι και τις 16:00) του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο. Όπως επισημάνθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «το απόγευμα αναμένεται να ξανακλείσουμε το τελωνείο από τις 18:00 μέχρι και αργά το βράδυ, απόφαση που θα "κλειδώσει" σε νέα μας γενική συνέλευση εντός της ημέρας».

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, που στήθηκε την 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχουν παραγωγοί από τον δήμο Παιονίας και συνάδελφοί τους από τα Γιαννιτσά Πέλλας και τον νομό Κιλκίς, ενώ καθημερινά δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από άλλα εργατικά σωματεία Σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20:00) του τελωνείου Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς.

Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων. Σε αποκλεισμό εννέα ωρών (μέχρι τις 21.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους. Σε αποκλεισμό δύο ωρών, από τις 11 το πρωί, προχωρούν οι αγροτοκτηνοτρόφοι στο τελωνείο της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής αγώνα, «δεν αποκλείεται να γίνει και νέα κινητοποίηση το απόγευμα, ενώ είναι σίγουρο ότι από αύριο θα υπάρχει σοβαρή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους». Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο. Από χθες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Άρτας έκλεισαν στην Ιόνια Οδό τον κόμβο στο Πέτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μαζί τους ήταν εκπρόσωποι φορέων. Είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο.

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτηρίους δρόμους. Στο νομό Ιωαννίνων, μετά τον αποκλεισμό του αεροδρομίου, κτηνοτρόφοι, αγρότες και μελισσοκόμοι με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο Καλπάκι όπου έχουν στήσει μπλόκο εδώ και μια εβδομάδα. Επίσης, παραμένουν τα τρακτέρ στον Λούρο από τους αγρότες της Πρέβεζας, ενώ στην Ηγουμενίτσα την Πέμπτη θα γίνει συγκέντρωση στις 11:00 και στη συνέχεια πορεία με τρακτέρ προς το λιμάνι εξωτερικού όπου αναμένεται να στήσουν μπλόκο οι αγρότες.

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει παραμένουν οι παραγωγοί της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προχωρώντας κανονικά, και σε συντονισμό μεταξύ τους, στο πρόγραμμα των αποκλεισμών στα κομβικά σημεία όπου έχουν εγκατασταθεί. Οι συνεχείς συνελεύσεις στα κατά τόπους μπλόκα διαμορφώνουν τον ρυθμό της κλιμάκωσης, ενώ το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, συνάντηση εκπροσώπων από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο, στο πλαίσιο της έντασης των κινητοποιήσεων, να συζητήσουν νέες προτάσεις και τα επόμενα βήματά τους.

Τα αγροτικά μπλόκα σε «Πράσινα Φανάρια - Δερβένι - Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, στη θέση τους βρίσκονται αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, βάζοντας φρένο έτσι στους παραγωγούς να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου επιχειρούν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο, ούτε και έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα και συμπληρώνει: «το να στήσουμε και το δεύτερο μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου είναι θέμα συμβολισμού και δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας».

Στο μεταξύ, σήμερα αντιπροσωπεία τους θα μεταβεί στον χώρο όπου διεξάγεται από τις 11 το πρωί η έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με στόχο να επιδώσουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας και θέσεών τους, ενώ το ίδιο θα πράξουν και στις 18.00, οπότε στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των εκπροσώπων των εργατικών σωματείων της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο βρίσκονται παραγωγοί από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά και από διάφορες περιοχές του νομού Χαλκιδικής. Στις 16:00, σήμερα, στο σημείο αναμένονται διανομείς με τα μηχανάκια τους, οι οποίοι χθες το βράδυ ανακοίνωσαν μοτοπορεία συμπαράστασης προς τους αγρότες, ξεκινώντας από τη συμβολή Καραμανλή με Μπότσαρη και καταλήγοντας στα «Πράσινα Φανάρια».

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας -από τη μία μετά το μεσημέρι, θα προχωρήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν το μπλόκο τους στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, η γενική τους συνέλευση αποφάσισε το κλείσιμο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.00 και για ένα δίωρο, ενώ δεν αποκλείεται η κινητοποίησή τους να διευρυνθεί.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Τι ισχύει σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί (2/12) και στον κόμβο Κουλούρας, με τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο σημείο να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς. Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Μεταξύ των αιτημάτων τους συμπεριλαμβάνονται η άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Ειδικά για την περιοχή της Βεγορίτιδας, οι αγρότες διεκδικούν αποζημίωση μέσω ΕΛΓΑ για τον παγετό που έπληξε τα ροδάκινα και άμεση προκαταβολή και επικαιροποίηση πληρωμών για τις ζημιές σε μήλα και κεράσια. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν και οι παραγωγοί της Σκύδρας, οι οποίοι, σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνας, δεν αποκλείεται να μεταβούν και σήμερα για συμβολικό κλείσιμο του τελωνείου.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης. Σε πολύωρο αποκλεισμό, προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι, αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ, όπου συμμετέχουν και μελισσοκόμοι.

«Δεν αποκλείεται η κινητοποίησή μας να διαρκέσει μέχρι και το βράδυ», επισημαίνει μέλος της συντονιστικής τους επιτροπής. Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Για σήμερα έχουν προγραμματίσει, επίσης, τον συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ και θα απευθύνουν κάλεσμα στους φορείς για κοινή σύσκεψη στον χώρο του μπλόκου ώστε να αποφασιστεί γενική απεργία και να οριστεί η μέρα. Στο μεταξύ, συνεχίζει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά. Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.