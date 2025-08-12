Κέρδη 68 δισ. δολαρίων στο εξάμηνο για το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας

Η ισχύς της νορβηγικής κορώνας επηρέασε την αξία του ταμείου κατά το πρώτο εξάμηνο καθώς επιδόθηκε σε ράλι 11,5% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ.

Κέρδη 68 δισ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, καταγράφοντας return 5,7% χάρη στις ισχυρές αποδόσεις σε χρηματοοικονομικές μετοχές.

Το ταμείο ύψους 2 τρισ. δολαρίων -το μεγαλύτερο στο είδος του στον κόσμο- ανέφερε πως στις επενδύσεις του σε μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 70,6% των συμμετοχών του στα τέλη Ιουνίου, πέτυχε απόδοση 6,7% ενώ οι επενδύσεις του σε ακίνητα απέδωσαν 4%.

«Το θετικό αποτέλεσμα οφείλεται στις καλές αποδόσεις στην χρηματιστηριακή αγορά, ιδίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα», υπογράμμισε την Τρίτη ο Νικολάι Τάντζεν, Διευθύνων Σύμβουλος της Norges Bank Investment Management (NBIM) — η οποία διαχειρίζεται το ταμείο για λογαριασμό του νορβηγικού λαού.

Η ισχύς της νορβηγικής κορώνας επηρέασε την αξία του ταμείου κατά το πρώτο εξάμηνο καθώς επιδόθηκε σε ράλι 11,5% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ.

Το ταμείο, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 για να επενδύει τα πλεονάζοντα έσοδα από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας, επενδύει σήμερα σε περισσότερες από 8.500 εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Κατέχοντας σχεδόν το 1,5% όλων των εισηγμένων, είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος επενδυτής σε μετοχές στον κόσμο.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους, το ταμείο ανέφερε ζημίες 40 δισ. δολαρίων μετά από μια μαζική πώληση τεχνολογικών μετοχών.