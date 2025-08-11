Τραμπ: Ο χρυσός δεν θα δασμολογηθεί - Πτώση 2,5% για το πολύτιμο μέταλλο

Μήνυμα πως ο χρυσός δεν θα υποστεί δασμούς απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

Μήνυμα πως ο χρυσός δεν θα υποστεί δασμούς απέστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποσαφηνίζοντας την «παραπληροφόρηση» που είχε δημιουργηθεί μετά την είδηση που μετέδωσαν οι FT ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν» τις εισαγωγές ράβδων 1 κιλού του πολύτιμου μετάλλου. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υπέστη τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του εδώ και τρεις μήνες (από τις 12 Μαΐου).

Μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, ο χρυσός στην αγορά σποτ διολίσθησε 1,2% στα 3.358,33 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures του χρυσού για παράδοση τον Δεκέμβριο απώλεσαν 2,5% στα 3.404,70 δολάρια ανά ουγγιά, με τους επενδυτές να αναμένουν την έκθεση για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να δώσει ενδείξεις για τις προοπτικές των επιτοκίων της Fed.

Το ασήμι στην αγορά σποτ έχασε 1,4% στα 37,78 δολάρια, η πλατίνα αποδυναμώθηκε 0,4% στα 1.326,09 δολάρια και το παλλάδιο σκαρφάλωσε 2,1% στα 1.149,25 δολάρια. Ο χρυσός μετρά κέρδη 30% φέτος, αν και το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου σημειώθηκε τους πρώτους τέσσερις μήνες, καθώς οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις συγκλόνισαν την αγορά.

Οι traders αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του πληθωρισμού των ΗΠΑ της Τρίτης για σήματα ως προς το πώς θα προσεγγίσει τα επιτόκια τους επόμενους μήνες η Fed, η οποία αντιστέκεται στις πιέσεις Τραμπ να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, καθώς επιδιώκει να εξισορροπήσει τους κινδύνους μιας αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και του ακόμη υψηλού πληθωρισμού.