«Χιονοστιβάδα» μερισμάτων από τις τράπεζες, πάνω από 7 δισ. στην τριετία

Συνδυάζουν στοιχεία που κεντρίζουν το ενδιαφέρον επενδυτών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δέλεαρ οι ελκυστικές αποτιμήσεις και τα αυξανόμενα μερίσματα. Οι προοπτικές για το 2026, οι δυσκολίες από επόπτη και η διαφορετική περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου.

Υψηλότερα αναμένεται να θέσουν τον πήχη των διανομών από τα κέρδη της νέας χρήσης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, διαφοροποιώντας παράλληλα το «μείγμα» επιβράβευσης των μετόχων.

Ο συνδυασμός αυξανόμενης μερισματικής πολιτικής και ελκυστικών αποτιμήσεων καθιστά τις τράπεζες μία από τις βασικές επιλογές ακόμη και σε πιο αμυντικού χαρακτήρα χαρτοφυλάκια, πέραν αυτών που αναζητούν «growth stories».

Διαχειριστές ποντάρουν σε μέση ετήσια αύξηση των EPS (κερδών ανά μετοχή) κοντά στο 10,5% κατά μέσο όρο το 2026 - 2028, με μέση εκτιμώμενη μερισματική απόδοση που θα ξεπεράσει το 5% και 6% αντίστοιχα το 2026 και το 2027, φτάνοντας κοντά στο 7,3% το 2028. Την ιδία στιγμή, διαπραγματεύονται με μέσο P/TBV στο 1,18x για το 2026 και P/E στο 8,7x, όταν οι ευρωπαϊκές κινούνται στο 1,3x με P/E στο 9,4x.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν μεταξύ του κλάδου πανευρωπαϊκά και αναβαθμίζουν το «story» τους παίρνοντας τα σκήπτρα από παραδοσιακά χαρτιά της εγχώριας αγοράς με υψηλές μερισματικές αποδόσεις που υποχωρούν, για διαφορετικούς λόγους, στις προτιμήσεις των income funds.

«Χιονοστιβάδα» μερισμάτων, πάνω από 7 δισ. στην τριετία...

Παρότι στα μοντέλα των αναλυτών προκύπτουν διαφοροποιήσεις στα ποσοστά διανεμηθέντων κερδών προς τους μετόχους των τραπεζών για το νέο έτος, κοινή συνισταμένη όλων, είναι η περαιτέρω αύξηση και σταδιακή εναρμόνιση με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών αφότου ανέβηκαν σε μόλις δύο χρήσεις τα «σκαλοπάτια» επιβράβευσης των μετόχων, φτάνοντας στο 50% με 60%, πλέον αναμένεται να κινηθούν σε πιο «ασφαλή νερά» μέσω μιας σταδιακής αύξησης. Με αυτό τον τρόπου θα αποφύγουν τυχόν «κακοτοπιές» και πισωγύρισμα από μια απότομη αύξησης σε καιρούς «παχέων αγελάδων» και μετέπειτα υποχώρησης εάν «γκριζάρει» το διεθνές χρηματοοικονομικό σκηνικό.

Έτσι, τα payouts των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 50% - 70% για το 2026. Alpha Bank και Eurobank εκτιμάται πως ανέβουν προς το 60% και η Εθνική στο 70%, τη στιγμή που η Πειραιώς θα επιδιώξει υψηλότερο του 50%. Στη βάση της υψηλότερης εκτιμώμενης κερδοφορίας και της αύξησης της ποσόστωσης της διανομής μετρητών οι μέτοχοι θα έχουν «λαμβάνειν» περισσότερα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα buybacks θα προσεγγίσουν το 25% - 30%, ενώ στην περίπτωση της Alpha που καταλαμβάνει το 75%, ενδέχεται να υποχωρήσει προς το 50%.

Με βάση τα παραπάνω και τα εκτιμώμενα αναλογούντα κέρδη χρήσης για το 2026, οι τράπεζες μπορούν να φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ σε επίπεδο συνολικής επιβράβευσης για το 2026, όταν στην χρήση του 2024 διέθεσαν 1,952 δισ. ευρώ σε μετρητά και buybacks και στην τρέχουσα, πιθανότατα θα προσεγγίσουν τα 2,3 δισ. ευρώ - εάν δεν αναθεωρηθούν υψηλότερα τα payouts από Eurobank, Alpha (προς το 55%), ΕΤΕ (προς το 65%). Συνεπώς, σε μια τριετία αναμένεται να έχουν «χρυσώσει» τους μετόχους με πάνω από 7 δισ. ευρώ, ήτοι το 16,5% της συνολικής τους τρέχουσας κεφαλαιοποίησης.

Δεν περνάνε από επόπτη οι επιστροφές κεφαλαίου...

Από την άλλη, ο επόπτης δεν αναμένεται να «ανάψει το πράσινο φως» σε extraordinary dividends, δηλαδή σε διανομές πέραν των όσων μπορούν να υποστηρίξουν οργανικά οι ελληνικές τράπεζες. Κοινώς, δύσκολα θα επιτραπούν επιστροφές από πλεονάζοντα κεφάλαια στην παρούσα φάση, ακόμη και αν μερίδα ελληνικών τραπεζών «σφύζει» από αυτά. Παρότι οι τράπεζες προχωρούν σε ταχύτερη απόσβεση των υψηλών επιπέδων οριστικών και εκκαθαρισμένων αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs), το ζήτημα δεν προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, τη στιγμή που επόπτης καθοδηγεί για την επίλυση ζητημάτων, όπως των δανείων (κυρίως στεγαστικά) σε προγράμματα μειωμένων καταβολών δόσης. Έμμεσα προκρίνει τρόπους - κινήσεις ενίσχυσης του λειτουργικού μοντέλου και της κερδοφορίας των τραπεζών.

H οργανική ανάπτυξη, η ενίσχυση του προφίλ μέσω M&As (συγχωνεύσεις και εξαγορές) και η διεύρυνση των πηγών εσόδων, δημιουργεί το κατάλληλο «πάτημα» για κάποιες εξ αυτών «να χτυπήσουν την πόρτα» του επόπτη (απαιτούν ακόμη έγκριση) διεκδικώντας υψηλότερες διανομές. Άλλωστε τα δύο πεδία λειτουργούν συμπληρωματικά. Η υλοποίηση εξαγορών ή άλλων κινήσεων μέσω αξιοποίησης του excess capital, οδηγεί δυνητικά σε υψηλότερη κερδοφορία και σε υψηλότερες διανομές.

Διαφορετική περίπτωση η Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου αποτελεί μια διαφορετική περίπτωση . Αφότου διένυσε μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών μια απόσταση από το 12% στο 70% της επιστροφής των κερδών προς τους μετόχους της, πλέον στοχεύει ακόμη και σε τριψήφιο ποσοστό... Διαθέτοντας έναν άκρως υγιή ισολογισμό, υψηλούς δείκτες κεφαλαίου και ROTE, η Κύπρου αναμένεται τον Φεβρουάριο - με αποτελέσματα χρήσης 2025 - να ανακοινώσει υψηλότερο εύρος σε payout έναντι του 2025 (50% - 70%) ξεκινώντας από το 80% με βλέψεις μέχρι και για 100%.

Εφόσον η οργανική παραγωγή κεφαλαίου δεν αναλωθεί σε μεγάλες εξαγορές και η πιστωτική επέκταση παραμείνει συνετή (ο CEO της Κύπρου έχει δηλώσει χαρακτηριστικά πως «δεν ερχόμαστε να γεμίσουμε ισολογισμούς...»), η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει ακόμη και σε κάποια έκτακτη μικρή επιστροφή κεφαλαίου από το νέο έτος, χωρίς να απαιτείται έγκρισης διανομής μερίσματος από τον επόπτη - ρυθμιστική αρχή (από 1η Ιανουαρίου 2025). Η επίπτωση μιας δυνητικής αύξησης του payout στο 80% και των σταθμισμένων σε κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού κατά 5% θα έχει αμελητέα πρόσθετη επίπτωση της τάξεως των 20 μονάδων βάσης, σύμφωνα με υπολογισμούς.

Περισσότερο cash από τις ευρωτράπεζες

Από την πλευρά τους, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να φτάσουν τα 77 δισ. ευρώ σε διανομές μερισμάτων φέτος και να προβούν σε επαναγορές ιδίων, ύψους 47 δισ. ευρώ, που ισοδυναμούν με συνολική απόδοση περίπου 7%, με το μέσο payout κοντά στο 76%.

Για το 2026, εκτιμάται πως οι επαναγορές θα κινηθούν ελαφρώς υψηλότερα των 50 δισ. ευρώ, με πάνω από 82 δισ. ευρώ διανομές σε μετρητά. Βέβαια, η ολοκλήρωση του κύκλου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, λειτουργεί ευεργετικά για την κερδοφορία των τραπεζών για το 2026 - 2027, όταν θα αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και οι εξαγορές που υλοποιούνται, τη στιγμή που οι υψηλότερες αποτιμήσεις μειώνουν την ευεργετική δράση των buybacks. Ενδεικτικό είναι πως ελάχιστές ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται χαμηλότερα από την ενσώματη λογιστική τους αξία, με το μεγαλύτερο πλήθος να συγκεντρώνεται κοντά στο 1,5x. Δεν αποκλείεται συνεπώς, μέρος των πλεοναζόντων κεφαλαίων να ανακατευθυνθεί προς εξαγορές που δημιουργούν περαιτέρω αξία.