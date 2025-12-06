Η εφορία αλλάζει εποχή: Τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακοί έλεγχοι και νέα φορολογικά εργαλεία από το 2026

Ψηφιακό άλμα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ένα chatbox θα δίνει άμεσα χρηστικές απαντήσεις στους φορολογούμενους. Πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο και τη χρήση αποκτά η ΑΑΔΕ με το ΜΙΔΑ.

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται η φορολογική διοίκηση με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, την πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί από το 2026 νέο σχέδιο με βασικότερες παρεμβάσεις την ψηφιακή παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στους ελέγχους και τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων.

Έξυπνοι έλεγχοι

Οι αλγόριθμοι θα «διαβάζουν» τα δεδομένα των επιχειρήσεων και θα ειδοποιούν τις αρχές πριν ακόμη υπάρξει παράβαση. Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

- Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις επιχειρήσεις.

- Ψηφιακή υποβολή δελτίων αποστολής σε κάθε κλάδο.

- Δημιουργία ψηφιακού μητρώου πελατών για εκδηλώσεις και υπηρεσίες με υψηλές ταμειακές συναλλαγές.

- Νέο Σύστημα Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI) για εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

- Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνου (CRM/ERM) για πρόληψη φορολογικών παραβάσεων.

Ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Η ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) τους πρώτους μήνες του 2026 θα δώσει στη φορολογική διοίκηση πλήρη εικόνα για κάθε ακίνητο, τη χρήση του και τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό. Μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων θα εντοπίζονται αδήλωτα ακίνητα, «κρυφά» μισθωτήρια και παρατυπίες.

Κρυπτονομίσματα

Παράλληλα, θα εφαρμοστεί φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδική ομάδα εργασίας θα καθορίσει κανόνες και συντελεστές, σε ένα πεδίο όπου μέχρι σήμερα επικρατούσε ασάφεια.

Εξυπηρέτηση φορολογούμενων

Το νέο στρατηγικό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την περίοδο 2025-2029 προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο στους ελέγχους αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. ChatGPT και νέο chatbot θα λειτουργούν εντός της πλατφόρμας myAADE για άμεσες απαντήσεις σε ερωτήματα φορολογούμενων, καθοδήγηση σε δηλώσεις και προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα υποστηρίζει την ταξινόμηση αιτημάτων, θα παρέχει αυτοματοποιημένες απαντήσεις και θα ενισχύει τα προβλεπτικά μοντέλα εντοπισμού φοροδιαφυγής.

Η φορολογική διοίκηση μετασχηματίζεται πλήρως σε έναν data-driven φορολογικό μηχανισμό που βασίζει τις αποφάσεις του στην ανάλυση δεδομένων. Με τη συνεχώς αυξανόμενη διασύνδεση συστημάτων, ολοένα και περισσότερα στοιχεία θα προ-συμπληρώνονται σε δηλώσεις και έντυπα, μειώνοντας το διοικητικό βάρος και τα λάθη.

Ο data-driven μετασχηματισμός επιτρέπει:

- Ακριβέστερους ελέγχους και εντοπισμό ύποπτων υποθέσεων.

- Αυτοματοποίηση επεξεργασίας φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαρίσεων φόρων και υπολογισμών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

- Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών μέσω διαφάνειας και εξατομικευμένων υπηρεσιών.

Με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και τη διαφάνεια, η φορολογική διοίκηση αλλάζει, ενισχύει το «οπλοστάσιό» στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και γίνεται πιο φιλική απέναντι στους φορολογούμενους.