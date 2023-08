Χρηματιστήριο: MSCI, αποτελέσματα και deals διατηρούν ζωντανό το αγοραστικό ενδιαφέρον

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της Alpha Bank και της ΕΕΕ αλλά και η εξαγορά της Volterra από τον όμιλο Mytilineos.

Τελ. ενημέρωση 10:55

Βαδίζοντας προς τα μέσα Αυγούστου, η ειδησιογραφία παραμένει πλούσια τόσο σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με τη μεταβλητότητα στις αγορές να παραμένει σχετικά υψηλή έναντι του προηγούμενου διαστήματος.

Στα διεθνή, εταιρικά αποτελέσματα, υποβάθμιση από τη Moody's 10 μικρών - μεσαίων αμερικανικών τραπεζών και φορολόγιση των υπερκερδών των ιταλικών τραπεζών από την κυβέρνηση της χώρας, βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτών.

Αναλυτικότερα, στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης για δέκα αμερικανικές τράπεζες - μικρού και μεσαίου μεγέθους - προχώρησε ο οίκος Moody's, σε ένα ακόμα «καμπανάκι» για τις ΗΠΑ μετά και την πρόσφατη υποβάθμιση από τον Fitch. Παράλληλα, ο οίκος προειδοποίησε για την πιθανότητα υποβάθμισης της αξιολόγησης και μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. και Truist Financial Corp..Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με τα δάνεια για εμπορικά ακίνητα, εν μέσω της εξασθένησης της ζήτησης για χώρους γραφείων, είναι μεταξύ των παραγόντων που ώθησαν στην υποβάθμιση, όπως ανέφερε ο Moody's.

Επιπλέον, νέο γύρο ανησυχιών για την πορεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, «πυροδότητε» αυτή τη φορά η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τέσσερις μήνες μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από την πτώση της Credit Suisse και τη μετέπειτα απορρόφησή της από τη UBS αλλά και από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, με την κατάρρευση τριών αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών.

Περνώντας στα εγχώρια, Alpha Bank και Mytilineos διατηρούν ζωντανό το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η πρώτη παρουσίασε προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους στα 357 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 74,4% σε σχέση με το 2022 και κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους συνεχίζει να κυριαρχεί στην εικόνα, καθώς η δυναμική από τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από την απόδοση της εμπορικής πολιτικής που ακολουθεί η Τράπεζα. Τα βελτιωμένα αποτελέσματα της Τράπεζας σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία οδήγησαν τη Διοίκηση της Τράπεζας να αναβαθμίσει για ακόμα μία φορά τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία που αναμένεται να πετύχει το 2023, από 10% σε 11%, με τον δείκτη Κερδών ανά Μετοχή να βρίσκεται υψηλότερα του 0,29 ευρώ και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αναμένεται στο 14%.

Από την άλλη, σε συμφωνία για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Volterra ΑΕ, από την ΑΒΑΞ ΑΕ, υπέγραψε η Mytilineos Energy & Metals.

Κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, η ΑΒΑΞ θα εισπράξει ποσό 6 εκατ. ευρώ ως αρχικό τίμημα και ποσό 7 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Μάλιστα, εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 24 εκατ. ευρώ κατά το μέγιστο.

Επιπλέον, ισχυρή άνοδο στα λειτουργικά κέρδη και στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σημείωσε η Coca-Cola HBC για το α' εξάμηνο του 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη η εταιρεία. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,8% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 19,0% σε οργανική βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των ενεργειών βελτίωσης του μείγματος τιμών και προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες και αγορές. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,3% σε δημοσιευμένη βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και της ενοποίησης της Multon, που αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στη Νιγηρία και την Αίγυπτο.

Να σημειωθεί πως στις 10 Αυγούστου αναμένεται να ανακοινώσει η MSCI τις αλλαγές που θα επέλθουν στους δείκτες (τριμηνιαία αναδιάρθρωση - effective date 1η Σεπτεμβρίου), με το εγχώριο ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς «μάχεται» εκ νέου για μια θέση στη «χρυσή δεκάδα».

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η μετοχή έχει υψηλές πιθανότητες να ενταχθεί και να αποτελέσει μέρος του δείκτη MSCI Greece Standard στο επερχόμενο rebalancing. Εάν προστεθεί λοιπόν, οι εισροές από τα passive funds αναμένεται να προσεγγίσουν τα 166 εκατ. δολαρίων ή κάλυψη 13 ημερών (ημέρες συναλλαγών βάση της μέσης ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας).

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,76% στις 1.321,18 μονάδες, με τον τζίρο στα 4 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 ενισχύεται κατά 0,73% στις 3.196 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός καταγράφει άνοδο 0,42% στις 1.088,09 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Alpha Bank σημειώνει άνοδο 0,54% στα 1,585 ευρώ, η Eurobank 0,51%, η ΕΤΕ 0,63%, με την Πειραιώς να υποχωρεί κατά 0,51%.

Ρυθμό στην αγορά δίνει η Coca Cola με κέρδη 2,31% στα 26,96 ευρώ, αλλά και η ΜΟΗ στο 1,79% στα 22,80 ευρώ. Κέρδη άνω του 1% για ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ElvalHalcor, Autohellas, Ελλάκτωρ και Lamda.

Με θετικό πρόσημο κινούνται επίσης η Μυτιληναίος, ο ΟΠΑΠ αλλά και η Aegean και η ΤΕΡΝΑ. Προς τα 5,30 ευρώ προσπαθεί να ανηφορίσει η ΕΧΑΕ.

Συνεχίζεται το profit taking σε Intrakat που υποχωρεί κατά 1,72% στα 3,145 ευρώ.