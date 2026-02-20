Ειδήσεις | Ελλάδα

Αναβάθμιση υποδομών της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων την Κυριακή

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο χρονικό διάστημα από 09:00 έως 13:00.

Με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών της και της απόδοσης και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά σε νέα αναβάθμιση των υποδομών αυθεντικοποίησης χρηστών.

Κατά τα παραπάνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες του gov.gr:

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (για τροποποίηση στοιχείων)
  • Συστηθείτε - για τράπεζες (Know Your Customer - KYC)
  • myPhoto για πολίτες και φωτογράφους
  • myInfo - Προσωπικός Αριθμός
  • Διασταυρωτικοί Έλεγχοι Οχημάτων

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

