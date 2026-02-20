Στη Θεσσαλονίκη ο Χρ. Δήμας - Στο επίκεντρο τα έργα υποδομών και μεταφορών στη Β. Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), παραβρέθηκε, χθες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, όπου συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2026.

Στη Θεσσαλονίκη, στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), παραβρέθηκε, χθες, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, όπου συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2026, καθώς και στην εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας του Δ.Σ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, συζητήθηκαν η πορεία και οι εξελίξεις των έργων υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα.

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν, περιλαμβάνονται:

Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς.

Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας, με το 50% του φυσικού αντικειμένου να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Η ανέγερση 17 νέων σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, που περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης στον κύριο άξονα και στους τρεις κάθετους: Σιάτιστα –Ιεροπηγή/Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνας και Χαλάστρα – Εύζωνοι. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία 16 ΣΕΑ και 12 Σταθμών Αναψυχής.

Η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65, που θα συνδέει την Εγνατία με τα Γρεβενά.

Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και η κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη), καθώς υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών της Β’ Φάσης των διεθνών διαγωνισμών. Εκτιμάται ότι εντός του 2026 τα έργα θα συμβασιοποιηθούν και θα υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ.

Η ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών με την ανανέωση του στόλου του ΟΑΣΘ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Ήταν χαρά μου που παρευρέθηκα στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2026 του ΣΒΒΕ και είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε την πορεία κρίσιμων έργων για τη Βόρεια Ελλάδα. Για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η αναβάθμιση των υποδομών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Με έργα σε μεταφορές, οδικά δίκτυα και κοινωνικές υποδομές, διαμορφώνουμε πιο ασφαλείς μετακινήσεις, περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για το μέλλον».

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Λουκία Σαράντη δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά και τιμή υποδεχθήκαμε τον Υπουργό Υποδομών κ. Χρίστο Δήμα στο πρώτο ΔΣ της χρονιάς όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά με τις υποδομές στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Περιφέρεια και τη σημασία τους για τη βιομηχανία».