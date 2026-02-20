Παπαθανάσης: Οι στόχοι του 2026 για δημόσιες επενδύσεις, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ - Τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα

Ως μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα με αντίθετους ανέμους στη διεθνή οικονομία περιέγραψε το 2026 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως μια χρονιά με μεγάλες προκλήσεις και μάλιστα με αντίθετους ανέμους στη διεθνή οικονομία περιέγραψε το 2026 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης κατά την τριμηνιαία συνέντευξη Τύπου για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του. Τόνισε ωστόσο πως η κυβέρνηση θα πιάσει τους στόχους για το φετινό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που φτάνει το ποσό ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ, την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Παρουσιάζοντας τις δράσεις που έρχονται και είχε παρουσιάσει το insider, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε μεταξύ άλλων το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ» για τις παραγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις αλλά και την επιδότηση των νέων πτυχιούχων που θέλουν να ανοίξουν επιχείρηση με επιδότηση 13.000 ευρώ. Και τα δύο αυτά προγράμματα αναμένεται να ανοίξουν μέσα στον Μάρτιο. Οι επιδοτήσεις της δράσης «Παράγουμε Εδώ», θα φτάνουν το 50% των επενδυτικών σχεδίων με όριο τις 200.000 ευρώ και αναμένεται κατά βάση να κατευθυνθούν σε παραγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως: Φαρμακευτικά προϊόντα, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά, χημικά προϊόντα και πλαστικά, βασικά μέταλλα, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές, βιομηχανικά μηχανήματα, μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα). Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης θα επιδοτεί την έναρξη επιχείρησης από νέους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.

Ακόμη αναμένεται να ανοίξει ξανά το Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αλλά και να ξεκινήσει το ταμείο Αγροτική Επιχειρηματικότητας με χαρτοφυλάκιο 365 εκατ. ευρώ. Εντός του Μαΐου έρχεται και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» το οποίο όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης θα επιδοτεί έως και το 90% των δαπανών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης για κατοικίες.

Τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης

«Πλησιάζουμε στο τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου και το ένατο και τελευταίο αίτημα θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2026», είπε ο κ. Παπαθανάσης σημειώνοντας πως από τα 18,2 δισ. των επιδοτήσεων έχουμε εισπράξει 12,9 δισ. ευρώ, από τα 17,8 δισ. ευρώ των δανείων έχουμε εισπράξει 11,7 δισ. ευρώ, δηλαδή το 68,5% του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ήδη εισπραχθεί.

Το ΕΣΠΑ 2021-2027

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ 2021-2027 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο αναπληρωτής υπουργός σημείωσε πως η χώρα μας είναι στην 4η θέση της ΕΕ στην απορρόφηση των πόρων με ποσοστό 22%. «Τρέχουμε γιατί δεν θέλουμε να αστοχήσουμε και να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Μέχρι σήμερα οι προσκλήσεις που δείχνουν την πρόοδο του προγράμματος έχουν φτάσει στο 86% και οι εντάξεις στο 57%», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Πρόσθεσε πως «είμαστε από τις πρώτες χώρες που καταθέσαμε πρόταση ενδιάμεσης αναθεώρησης με τις νέες προτεραιότητες που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη προσιτή στέγαση, την καινοτομία και άμυνα» και έκανε ειδική αναφορά σε συγκεκριμένες επερχόμενες δράσεις όπως το «Παράγουμε Εδώ» που στηρίζει επιχειρήσεις, οι οποίες μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα, και το πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους που θα λάβουν 13.000 ευρώ για να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης έχει φτάσει σε προσκλήσεις το 92% και οι εντάξεις είναι στο 64%, είπε ο κ. Παπαθανάσης σημειώνοντας πως οι ερχόμενες προσκλήσεις που έρχονται «μπαίνουν στην καρδιά των αναγκών των δήμων της περιοχής».