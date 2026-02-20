Eldorado: Στο τρίτο τρίμηνο 2026 μεταφέρεται η παραγωγή χρυσού στις Σκουριές

Μοχλός ανάπτυξης για την εταιρία τα μεταλλεία Χαλκιδικής, ανακοίνωσε σήμερα η Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2026 (αντί για το πρώτο) μεταφέρεται η έναρξη παραγωγής χαλκού - χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής ενώ η εμπορική παραγωγή αναμένεται στο 4ο τρίμηνο, ανακοίνωσε σήμερα η Eldorado Gold, μητρική της Ελληνικός Χρυσός με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025. Πάντως τα έργα στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της εταιρείας η οποία κατά την επόμενη τριετία (2026-2028) στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής χρυσού κατά 40%.

Ειδικότερα, η παραγωγή χρυσού που αναμένεται να ξεκινήσει φέτος στις Σκουριές προβλέπεται να κυμανθεί από 60.000 έως 100.000 ουγκιές. Από την Ολυμπιάδα η πρόβλεψη για φέτος αναφέρει παραγωγή 70-80.000 ουγκιές, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι λόγω της έναρξης λειτουργίας της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου στους 650.000 τόνους το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το 2028 η παραγωγή χρυσού από τις Σκουριές αναμένεται να φθάσει σε 170-200.000 ουγκιές και από την Ολυμπιάδα σε 75-90.000 ουγκιές.

«Η συνολική παραγωγή χρυσού το 2026 αναμένεται να είναι περισσότερο αυξημένη στο δεύτερο εξάμηνο, με περίπου το 65% να αντιστοιχεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της ολοκλήρωσης των Σκουριών, της αύξησης παραγωγής στην Ολυμπιάδα και της επίδρασης από τις εργασίες αποκάλυψης μεταλλευτικών καταλοίπων και το προφίλ βαθμίδας στο Kisladag», αναφέρει η εταιρεία στην πρόβλεψη για τα φετινά μεγέθη.

«Μπαίνουμε στο 2026 με εξαιρετική δυναμική», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado. «Παρότι έχουν προκύψει βραχυπρόθεσμες αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα των Σκουριών καθώς προετοιμαζόμαστε για τη φάση έναρξης λειτουργίας του έργου, τα βασικά χαρακτηριστικά του παραμένουν ισχυρά και επιδεικνύουν μια λειτουργία που αποφέρει ισχυρές ταμειακές ροές για τις επόμενες δεκαετίες. Η έναρξη της παραγωγής στις Σκουριές είναι ένα σημαντικό ορόσημο που αναδιαμορφώνει ριζικά τη δημιουργία ταμειακών ροών, το προφίλ παραγωγής και τη δομή του κόστους μας. Επιπλέον, σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, συνεχίζουμε να προωθούμε βασικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν μια σταδιακή αλλαγή στην ανάπτυξη, τη λειτουργική απόδοση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

H συνολική παραγωγή χρυσού της Eldorado το 2025 έφθασε τις 488,268 ουγκιές, και οι πωλήσεις 2025 σε 491.204 ουγκιές με μέση τιμή πώλησης 3.505 $/ουγκιά. Τα έσοδα το 2025 ήταν 1,8 δισ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη 519,9 εκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ