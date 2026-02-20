Διαγωνισμός για την αξιοποίηση του «Ξενία Βυτίνας» για 40 χρόνια

Το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) προχωρά στην αξιοποίηση ακόμη ενός ιστορικού ξενοδοχείου, του «Ξενία Βυτίνας» στην Αρκαδία. Η Εταιρεία εκκινεί τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Βυτίνας» για 40 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δέκα χρόνια. Εντός του ακινή του, το οποίο έχει έκταση 36.638 τ.μ., υφίσταται μη λειτουργούν ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τ.μ., πλέον υπογείου 61.65 τ.μ. και δυναμικότητας 20 δίκλινων δωματίων.

Το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη, 31/3/2026, στις 14:00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο +30 2103339424 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].