Πετραλιάς: «Ο Άρειος Πάγος θα ορίσει την περίμετρο για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο ν. Κατσέλη»

Όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, δεν έχει έως σήμερα καθαρογραφεί ούτε δημοσιευθεί επισήμως, στην οριστική της μορφή.

«Σεβόμαστε την απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά ακριβώς στην περίμετρο που θα ορίσει» δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, με θέμα: «Ενέργειες της Κυβέρνησης για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό τόκων σε ρυθμισμένα δάνεια». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «η απόφαση θα ορίσει και τι γίνεται σ' αυτή την περίμετρο, για αναδρομικότητα ή όχι. Άρα αναμένουμε την (καθαρογραμμένη) απόφαση, για να πράξουμε τα δέοντα».

Όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, η απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, δεν έχει έως σήμερα καθαρογραφεί ούτε δημοσιευθεί επισήμως, στην οριστική της μορφή. Σημείωσε, δε, ότι η υπευθυνότητα και σοβαρότητα, που απαιτείται σε ζήτημα τέτοιας βαρύτητας, επιβάλλουν να αναμένουμε την δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού, την εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής της απόφασης, και εν γένει, την οριστική αποσαφήνιση των όλων πρακτικών παραμέτρων εφαρμογής της απόφασης, πριν από οποιαδήποτε επίσημη εκτίμηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Συνεπώς, πρόσθεσε, θα ήταν πρόωρο και επισφαλές να προβούμε σε αριθμητικές ή οικονομικές αποτιμήσεις, χωρίς να διαθέτουμε πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα των νομικών και πραγματικών δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή, αξιόπιστη, ακριβής και θεμελιωμένη η εκτίμηση για το ύψος των ποσών, που ενδέχεται να επηρεαστούν λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και του τρόπου διαχείρισης τους.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαμουλάκης ζήτησε την άποψη της κυβέρνησης περί «αναδρομικότητας». Πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα που εισέπραξαν οι τράπεζες λόγω καταχρηστικών πρακτικών, είτε με συμψηφισμούς είτε με επιστροφή χρημάτων, ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Ρώτησε επίσης εάν η «περίμετρος» της απόφασης θα αφορά μόνο την περίπτωση των ενταγμένων στο νόμο Κατσέλη.

Ανταπαντώντας, ο κ. Πετραλιάς είπε ότι «επ' ουδενί.. δεν υπάρχει περίπτωση, και δεν προτιθέμεθα να συζητήσουμε οποιαδήποτε επέκταση, πέραν της ακριβούς περιμέτρου, που ορίζει ο Άρειος Πάγος [. . .] Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μη λαϊκίζουμε. Αυτό που ορίζει η απόφαση θα εφαρμοστεί, διότι σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Από ‘κει και πέρα, αν πρέπει να εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις στα γενικά δάνεια ή στον "εξωδικαστικό", να είμαστε ξεκάθαροι: Παγκοσμίως, και στην χώρα μας, όλα τα χρηματοπιστωτικά συστήματα βασίζονται σε τοκοχρεολυτικές δόσεις. Αυτή η αρχή δεν μπορεί να παραβιαστεί, διότι αν παραβιαστεί δεν θα ξαναδοθούν δάνεια. Θα έχουμε άλλα προβλήματα. Επομένως είναι πολύ σαφές ότι, η περίμετρος είναι ακριβώς αυτή που περιγράφει η απόφαση, και δεν υπάρχει καμία διάθεση να επεκταθεί πουθενά αλλού. Αυτό είναι ξεκάθαρο, διότι εκεί, κινδυνεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο "Ηρακλής" εάν γίνει αυτό. [. . .] 'Αρα, ναι, σεβόμαστε την απόφαση, αλλά, ακριβώς στην περίμετρο που θα ορίσει. Και ακριβώς η απόφαση θα ορίσει και τι γίνεται σ' αυτή την περίμετρο, για αναδρομικότητα ή όχι. Άρα αναμένουμε την απόφαση, για να πράξουμε τα δέοντα».

Σε δήλωσή του, μετά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του, στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Μαμουλάκης είπε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ παραδέχτηκε ότι επί 16 χρόνια οι τράπεζες και τα funds χρέωναν παράνομα και καταχρηστικά τους πολίτες. Αλλά δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να τους επιστρέψει τα χρήματα! Επικαλέστηκε κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα και προστάτευσε τα συμφέροντα των τραπεζών, όχι των δανειοληπτών». Και πρόσθεσε ότι «η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι μονόδρομος. Η κυβέρνηση, όμως, επιλέγει τη συγκάλυψη, την καθυστέρηση και την αδικία. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, λένε «περιμένετε». Όταν πρόκειται για τις τράπεζες, τρέχουν».