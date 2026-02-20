Επιχειρήσεις | Διεθνή

Anglo American: Ζημίες 3,7 δισ. δολ. από την υποτίμηση της De Beers

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Anglo American: Ζημίες 3,7 δισ. δολ. από την υποτίμηση της De Beers
Ζημίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε η Anglo American την Παρασκευή 20/2, μετά από μια ακόμη ακόμη υποτίμηση της δραστηριότητας της στα διαμάντια, όπως αναφέρει το Reuters.

Ζημίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε η Anglo American την Παρασκευή 20/2, μετά από μια ακόμη ακόμη υποτίμηση της δραστηριότητας της στα διαμάντια, όπως αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία κατέγραψε απομείωση προ φόρων ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται κυρίως με τη μονάδα διαμαντιών De Beers, και ανακοίνωσε μέρισμα 0,23 σεντς ανά μετοχή, ή περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό ήταν μειωμένο από 0,64 δολάρια ανά μετοχή, ή 800 εκατομμύρια δολάρια, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Anglo επανεξέτασε την αξία της De Beers, η οποία κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη ετήσια πτώση στην παραγωγή πέρυσι. Επίσης, μείωσε την πρόβλεψη παραγωγής της De Beers για το 2026, καθώς η ασθενής ζήτηση και τα υψηλά αποθέματα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την αγορά διαμαντιών. Η Anglo είχε ήδη μειώσει την αξία της De Beers κατά περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα έσοδα της Anglo American για ολόκληρο το 2025 αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση στα 18,5 δισ. δολάρια. Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2% στα 6,5 δισ. δολάρια, ενώ η ζημία ανά μετοχή έφτασε τα 3,30 δολάρια. Η ζημία που αποδίδεται στους μετόχους αυξήθηκε κατά 22% στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο βρετανικός κολοσσός της εξόρυξης αποκάλυψε ανάμεικτα στοιχεία παραγωγής για τα βασικά της προϊόντα. Η παραγωγή χαλκού μειώθηκε 10% στους 695 κιλοτόνους, ενώ η παραγωγή διαμαντιών μειώθηκε κατά 12% στα 21,7 εκατομμύρια καράτια. Αντιθέτως, η παραγωγή μαγγανίου σημείωσε σημαντική αύξηση 30% σε λίγο κάτω από 3 εκατομμύρια τόνους. Η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος υψηλής ποιότητας παρέμεινε σταθερή σε ετήσια βάση στους 60,8 εκατομμύρια τόνους.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

tags:
Anglo American
Εξορύξεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider