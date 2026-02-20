Anglo American: Ζημίες 3,7 δισ. δολ. από την υποτίμηση της De Beers

Ζημίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανακοίνωσε η Anglo American την Παρασκευή 20/2, μετά από μια ακόμη ακόμη υποτίμηση της δραστηριότητας της στα διαμάντια, όπως αναφέρει το Reuters.

Η εταιρεία κατέγραψε απομείωση προ φόρων ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται κυρίως με τη μονάδα διαμαντιών De Beers, και ανακοίνωσε μέρισμα 0,23 σεντς ανά μετοχή, ή περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό ήταν μειωμένο από 0,64 δολάρια ανά μετοχή, ή 800 εκατομμύρια δολάρια, ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Anglo επανεξέτασε την αξία της De Beers, η οποία κατέγραψε τρίτη συνεχόμενη ετήσια πτώση στην παραγωγή πέρυσι. Επίσης, μείωσε την πρόβλεψη παραγωγής της De Beers για το 2026, καθώς η ασθενής ζήτηση και τα υψηλά αποθέματα συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την αγορά διαμαντιών. Η Anglo είχε ήδη μειώσει την αξία της De Beers κατά περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα έσοδα της Anglo American για ολόκληρο το 2025 αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση στα 18,5 δισ. δολάρια. Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2% στα 6,5 δισ. δολάρια, ενώ η ζημία ανά μετοχή έφτασε τα 3,30 δολάρια. Η ζημία που αποδίδεται στους μετόχους αυξήθηκε κατά 22% στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο βρετανικός κολοσσός της εξόρυξης αποκάλυψε ανάμεικτα στοιχεία παραγωγής για τα βασικά της προϊόντα. Η παραγωγή χαλκού μειώθηκε 10% στους 695 κιλοτόνους, ενώ η παραγωγή διαμαντιών μειώθηκε κατά 12% στα 21,7 εκατομμύρια καράτια. Αντιθέτως, η παραγωγή μαγγανίου σημείωσε σημαντική αύξηση 30% σε λίγο κάτω από 3 εκατομμύρια τόνους. Η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος υψηλής ποιότητας παρέμεινε σταθερή σε ετήσια βάση στους 60,8 εκατομμύρια τόνους.