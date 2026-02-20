Οικονομία | Διεθνή

Σε υψηλό 44 μηνών ο PMI μεταποίησης στην Ευρωζώνη

Newsroom
Η ανάκαμψη της γερμανικής μεταποίησης πυροδότησε νέα δυναμική στην οικονομία της ευρωζώνης, βελτιώνοντας τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της Ευρωζώνης ο οποίος καταρτίστηκε από την S&P Global και δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, αυξήθηκε στις 51,9 μονάδες τον Φεβρουάριο από 51,3 μονάδες τον Ιανουάριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους.

H μέτρηση σηματοδοτεί τον 14ο συνεχόμενο μήνα επέκτασης, ξεπερνώντας τις προσδοκίες σε δημοσκόπηση του Reuters που έκανε λόγο για πιο μέτρια άνοδο στις 51,5 μονάδες.

Ο δείκτης PMI της μεταποίησης εκτινάχθηκε σε υψηλό 44 μηνών αφού αυξήθηκε στο 50,8 από 49,5 τον Ιανουάριο, ενώ ο PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες ενισχύθηκε οριακά αλλά σε υψηλό δύο μηνών στο 51,8 μονάδες από 51,6 μονάδες.

«Μπορεί να είναι πρόωρο, αλλά αυτό θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής για τον μεταποιητικό τομέα, καθώς ο κύριος δείκτης PMI αυξήθηκε σε επίπεδο ανάπτυξης», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank. «Από τον Ιούνιο του 2022 αυτό συνέβη μόνο μία φορά, τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Αυτή τη φορά, η συνολική βάση για περαιτέρω ανάπτυξη φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη», τόνισε.

Εξετάζοντας τις μεγαλύτερες χώρες της ευρωζώνης, η σιωπηλή ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας συνεχίζεται, με τον σύνθετο δείκτη PMI να φτάνει σε υψηλό τεσσάρων μηνών και τον PMI της μεταποίησης να ξεπερνά το όριο των 50 για πρώτη φορά σε σχεδόν τέσσερα χρόνια. Καθώς το επιχειρηματικό κλίμα στη Γαλλία ουσιαστικά παρέμεινε στάσιμο, φαίνεται πράγματι ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης θα μπορούσαν να ανταλλάξουν τους ρόλους τους για την ανάπτυξη της ευρωζώνης, με τη Γερμανία να γίνεται μοχλός ανάπτυξης και τη Γαλλία, με τη σειρά της, να αποδεικνύεται τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ευρωζώνης, όπως τονίζει το Investing.

