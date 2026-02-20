ΤτΕ: Συρρικνώθηκε 2,8 δισ. το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2025 - «Άλμα» 9,4% στις τουριστικές εισπράξεις

Συρρικνωμένο εμφανίζεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την ίδια ώρα που οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4%.

Συρρικνωμένο εμφανίζεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την ίδια ώρα που οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 9,4%, ξεπερνώντας τα 23,626 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 14,1 δισ. ευρώ. Βελτίωση κατέγραψε και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Τον Δεκέμβριο του 2025, το έλλειμμα αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, λόγω της επιδείνωσης πρωτίστως του ισοζυγίου αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων δευτερογενών εισοδημάτων και υπηρεσιών, ενώ βελτίωση παρουσίασε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Στα επί μέρους στοιχεία, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών το 2025 περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,5% (αύξηση 1,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,6% (-2,0% σε σταθερές τιμές). Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 2,5% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,0% (4,7% και 2,4% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών για το σύνολο του έτους διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρά την επιδείνωση των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 5,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,4%, ξεπερνώντας τα 23,626 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων μειώθηκε σε σχέση με το 2024, κυρίως ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι του 2024, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το 2025, το ισοζύγιο κεφαλαίων παρουσίασε πλεόνασμα ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ, έναντι μικρού ελλείμματος το 2024, λόγω σημαντικής αύξησης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2025, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με το 2024 και διαμορφώθηκε σε 12,4 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το 2025, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 5,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 12,0 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 5,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε από την υποχώρηση κατά 3,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την άνοδο κατά 14,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων κατά 6,5 δισεκ. ευρώ και, δευτερευόντως, στην άνοδο κατά 2,6 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τον περιορισμό κατά 427,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με την προαναφερθείσα στατιστική προσαρμογή ύψους 6,5 δισεκ. ευρώ και, σε μικρότερο βαθμό, με την άνοδο κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μείωση κατά 7,2 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από μη κατοίκους.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2025, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 20,3 δισεκ. ευρώ, έναντι 14,6 δισεκ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2024.