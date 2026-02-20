Οικονομία | Ελλάδα

Αύξηση 5,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Αύξηση 5,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο πέρυσι.

Αύξηση 5,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο πέρυσι, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 4,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

- Αύξηση κατά 49,7% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

- Αύξηση κατά 4,9% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

- Αύξηση κατά 6,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

- Αύξηση κατά 4,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9,3% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024-Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

