Κατά 0,9% αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Δεκέμβριο

Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Δεκέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Δεκεμβρίου 2024.

Αύξηση 0,9% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Δεκέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης επίσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2024 προς τον Δεκέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.848 πλοία.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.759.827 κόρους και παρουσίασε μείωση 2,3% τον Δεκέμβριο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου του 2024. Μείωση 3% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2024 προς τον Δεκέμβριο 2023.

