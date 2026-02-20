ΧΑ: Νέες πιέσεις με χαμηλό τζίρο - Προς τις 2.260 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε ήπιους τόνους μέχρι στιγμής οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, πριν από την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών. Περί του 1% οι απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη.

Upd. 11:32

Σε ήπιους τόνους μέχρι στιγμής οι συναλλαγές της Παρασκευής στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, ημέρα λήξης παραγώγων, πριν από την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών.

Με τη μεταβλητότητα να έχει ενταθεί τις προηγούμενες ημέρες, η αγορά δείχνει να κινείται σήμερα πιο συγκρατημένα, με ηπιότερες πιέσεις που όμως διαχέονται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής εντός του Φεβρουαρίου ο Γενικός Δείκτης μετρά 7 ανοδικές συνεδριάσεις και ισάριθμα πτωτικά κλεισίματα, με αθροιστικές απώλειες 1,69%, ενώ στο ίδιο διάστημα για τον τραπεζικό δείκτη οι απώλειες διαμορφώνονται σε 3,41%. Σε επίπεδο εβδομάδας, στο χθεσινό κλείσιμο ο Γενικός Δείκτης εμφάνιζε αρνητική απόδοση (-0,57%) κι έτσι το πρόσημο της εβδομάδας θα κριθεί στην σημερινή συνεδρίαση.

Σε κάθε περίπτωση, η κρατούσα εκτίμηση μεταξύ των αναλυτών είναι ότι, αν και η αγορά βρίσκεται σε βραχυπρόθεσμη διόρθωση, η μεσοπρόθεσμη τάση να παραμένει ανοδική.

Εκτός συνόρων, η συσσώρευση αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και το ενδεχόμενο πλήγματος εναντίον του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Μετά τις χθεσινές απώλειες στη Wall Street, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σήμερα ήπια ανοδικά, με τον γερμανικό DAX στο +0,25%, τον γαλλικό CAC40 να ενισχύεται 0,79% και τον βρετανικό FTSE100 να σημειώνει άνοδο 0,53%.

Εντός συνόρων, μετά την τριήμερη διακοπή των συναλλαγών λόγω του εορτασμού της Καθαράς Δευτέρας, το ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα θα στραφεί στο μπαράζ αποτελεσμάτων, εντός δύο ημερών, από τις Τρ. Πειραιώς, Eurobank, ΟΤΕ, Helleniq Energy, Ideal Holdings, ΕΤΕ, Alpha Bank και Premia Properties.

Στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο πριν μετά τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης -που στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών κινήθηκε με εναλλαγές προσήμου- βρίσκεται στις 2.262,39 μονάδες με απώλειες 0,58%.

Στις τράπεζες οι πωλητές επιμένουν, με τις ΕΤΕ και Alpha Bank να υποχωρούν άνω του 1,5%, ενώ Τρ. Πειραιώς και Eurobank κινούνται ήπια πτωτικά περί του 0,4%. Για τον δείκτη των τραπεζών οι απώλειες διαμορφώνονται σε 1,09% στις 2.583,81 μονάδες.

Ο τζίρος εμφανώς αποδυναμωμένος, στα επίπεδα των 21 εκατ. ευρώ μέχρι στιγμής, με μηδενική δραστηριότητα σε επίπεδο προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Στο σύνολο του ταμπλό 35 μετοχές διαπραγματεύονται με θετικό πρόσημο, 55 υποχωρούν και 60 παραμένουν αμετάβλητες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ο τίτλος του ΟΠΑΠ ενισχύεται περί του 1,5% στα 16,34 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολουθούν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Jumbo και Coca-Cola HBC.

Στον αντίποδα η Motor Oil κινείται στο -2%, περί του 1,8%-1,9% υποχωρούν οι Aktor και ElvalHalcor, ενώ απώλειες άνω του 1% καταγράφουν και οι τίτλοι των ΟΤΕ, Τρ. Κύπρου, Cenergy, Helleniq Energy, Σαράντης και Optima.