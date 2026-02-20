«Όσοι επιτέθηκαν, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας» λέει η Αγαπηδάκη

Μήνυμα στήριξης στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τους «τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες» που υπέστη, έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μήνυμα στήριξης στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τους «τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες» που υπέστη, έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αναλυτικά, στην ανάρτησή της αναφέρει τα εξής:

«Μπορεί να διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, να μην τον συμπαθεί, μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει.

Όμως είναι αδιανόητο να μη σταθεί στο πλάι του όταν υφίσταται τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες. Συνεργάζομαι μαζί του επί δύο και πλέον έτη και μπορώ να σας πω δύο πράγματα που δε μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος για τον Άδωνη. Δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Όσοι του επιτέθηκαν χτες, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας. Και δε νομίζω ότι υπάρχει δημοκράτης πολίτης ή πολιτικός σε οποιοδήποτε κόμμα που επιθυμεί ο Υπουργός Υγείας της χώρας του, όποιος και αν είναι, να κινδυνεύει να χτυπηθεί από τραμπούκους επειδή κάνει τη δουλειά του.

Γιατί αυτό έγινε χτες.

Τα μεσοβέζικα ναι μεν αλλά, δείχνουν ότι υπάρχει ένα μέρος της αντιπολίτευσης που θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος. Νέτα, σκέτα και ευθέως, για να ξέρουμε τι μας γίνεται».