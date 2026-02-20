Πολιτική | Ελλάδα

«Όσοι επιτέθηκαν, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας» λέει η Αγαπηδάκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
«Όσοι επιτέθηκαν, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας» λέει η Αγαπηδάκη
Μήνυμα στήριξης στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τους «τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες» που υπέστη, έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μήνυμα στήριξης στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τους «τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες» που υπέστη, έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αναλυτικά, στην ανάρτησή της αναφέρει τα εξής:

«Μπορεί να διαφωνεί κάποιος πολιτικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, να μην τον συμπαθεί, μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει.

Όμως είναι αδιανόητο να μη σταθεί στο πλάι του όταν υφίσταται τραμπουκισμούς και βαρβαρότητες. Συνεργάζομαι μαζί του επί δύο και πλέον έτη και μπορώ να σας πω δύο πράγματα που δε μπορεί να αμφισβητήσει κάποιος για τον Άδωνη. Δουλεύει σκληρά και ενδιαφέρεται για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.
Όσοι του επιτέθηκαν χτες, δεν επιτέθηκαν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά στον Υπουργό Υγείας. Και δε νομίζω ότι υπάρχει δημοκράτης πολίτης ή πολιτικός σε οποιοδήποτε κόμμα που επιθυμεί ο Υπουργός Υγείας της χώρας του, όποιος και αν είναι, να κινδυνεύει να χτυπηθεί από τραμπούκους επειδή κάνει τη δουλειά του.

Γιατί αυτό έγινε χτες.

Τα μεσοβέζικα ναι μεν αλλά, δείχνουν ότι υπάρχει ένα μέρος της αντιπολίτευσης που θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος. Νέτα, σκέτα και ευθέως, για να ξέρουμε τι μας γίνεται».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

tags:
Ειρήνη Αγαπηδάκη
Άδωνις Γεωργιάδης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider