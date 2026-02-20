Απαγόρευση ανηλίκων στα social media - Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου

Σύσκεψη σήμερα υπό τον πρωθυπουργό για το θέμα της απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Τι εξετάζει η κυβέρνηση.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός προϊδέασε, από το Νέο Δελχί, χθες ότι η Ελλάδα θα ανακοινώσει την απόφασή της σύντομα. «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου» σημείωσε δίνοντας τον τόνο των επικείμενων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr