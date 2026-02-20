Πολιτική | Ελλάδα

Απαγόρευση ανηλίκων στα social media - Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Απαγόρευση ανηλίκων στα social media - Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου
Σύσκεψη σήμερα υπό τον πρωθυπουργό για το θέμα της απαγόρευσης πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Τι εξετάζει η κυβέρνηση.

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός προϊδέασε, από το Νέο Δελχί, χθες ότι η Ελλάδα θα ανακοινώσει την απόφασή της σύντομα. «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου» σημείωσε δίνοντας τον τόνο των επικείμενων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το πρώτο κατάστημα New Yorker στην Ελλάδα

Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

tags:
Social Media
Παιδιά
Κυβέρνηση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider