Ευρωαγορές: Ήπια ανοδικά με την προσοχή σε Ιράν-ΗΠΑ

Οι επενδυτές επικεντρώνουν την προσοχή τους στα εταιρικά κέρδη και τα μάκρο στοιχεία από τις οικονομίες των χωρών της ΕΕ, όπως και στην «εύθραυστη» γεωπολιτική.

Ήπιες, θετικές κινήσεις σημειώνουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στα εταιρικά κέρδη και τα μάκρο στοιχεία από τις οικονομίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις από το μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν και τις «εύθραυστες» συνομιλίες τους για τα πυρηνικά.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,23% στις 626,75 μονάδες, κοντά στο νέο ιστορικό υψηλό που σημείωσε την Τετάρτη, με τα περισσότερα χρηματιστήρια να κινούνται σε θετικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,24% στις 6.073 μονάδες.

Ο Stoxx 600 είναι καθ' οδόν για να σημειώσει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τις αρχές Ιανουαρίου, με τους επενδυτές να αισθάνονται ικανοποιημένοι πό τα βελτιωμένα ετήσια guidance που ανακοίνωσαν στην πλειοψηφία τους οι εταιρείες, βάζοντας προς το παρόν σε δεύτερη μοίρα τις ανησυχίες τους για υψηλές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κερδίζει 0,12% στις 25.049 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται 0,65% στις 8.453 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σκαρφαλώνει 0,26% στις 10.654 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,57% στις 46.055 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει άνοδο 0,20% στις 18.053 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Anglo American ενισχύεται σχεδόν 1% μετά την είδηση πως τα έσοδα για ολόκληρο το 2025 αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση στα 18,5 δισ. δολάρια. Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2% στα 6,5 δισ. δολάρια, ενώ η ζημία ανά μετοχή έφτασε τα 3,30 δολάρια. Την ίδια ώρα, ωστόσο ανακοίνωσε ζημίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια ακόμη ακόμη υποτίμηση της δραστηριότητας της στα διαμάντια, όπως αναφέρει το Reuters.

Από το πεδίο των οικονομικών δεδομένων, ξεχωρίζουν οι λιανικές πωλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 1,8% τον Ιανουάριο του 2026, από 0,4% τον Δεκέμβριο του 2025, υποδεικνύοντας μια άνοδο της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,5% σε ετήσια βάση. Τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας, που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, έδειξαν ότι ο δημόσιος τομέας κατέγραψε πλεόνασμα 30,4 δισ. λιρών (40,8 δισ. δολ.) τον Ιανουάριο του 2026, το οποίο είναι διπλάσιο από το επίπεδο που καταγράφηκε ένα χρόνο νωρίτερα.

Σήμερα επίσης αναμένονται στοιχεία για τους δείκτες PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την ευρωζώνη.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι θα αποφασίσει εάν θα αναλάβει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν τις επόμενες 10 ημέρες.

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού ήταν ως επί το πλείστον χαμηλότερες την Παρασκευή, αφού οι τρεις κύριοι δείκτες της Wall Street σημείωσαν πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας εν μέσω πτώσης των μετοχών ιδιωτικής πίστωσης και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.