Ανοιχτή πρόσκληση του ΕΣΥ για γιατρούς σε νησιωτικές δομές υγείας - Ποια κίνητρα δίνονται

Με ένα ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο κινήτρων, η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου προχωρά σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ενισχύοντας ουσιαστικά και άμεσα τις υγειονομικές δομές των νησιών.

Η πρόσκληση αφορά τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. από όλη την επικράτεια, οι οποίοι δύνανται να μετακινηθούν, προκειμένου να συμμετάσχουν στην περαιτέρω ενίσχυση των νησιωτικών υγειονομικών μονάδων αρμοδιότητάς της.

Προβλέπονται, πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση ύψους 2.100 ευρώ, πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης (μετάβασης και επιστροφής) , πλήρης κάλυψη εξόδων διαμονής, ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας.

Η δράση αφορά τα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία σε: Τήνο, Καρλόβασι, Μύκονο, Ίο, Μήλο, Αμοργό, Πάτμο, Γαλατά, Αίγινα, Πάρο, 'Ανδρο, Σύμη, Κέα, Σίφνο, Μεγίστη, Λειψούς, Δονούσα, Σχοινούσα, Τήλο, Σέριφο, Φολέγανδρο, Ανάφη, Σίκινο, Νίσυρο, Αγαθονήσι, Χάλκη, Κύθνο, Ηράκλεια, Φούρνους και Σπέτσες.

Καθοριστική είναι επίσης και η συμβολή του Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, το οποίο παρέχει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ μηνιαίως, αφορολόγητα και για διάστημα έως επτά ετών, σε ιατρούς που υπηρετούν σε μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].