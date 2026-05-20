Πρόθυμος να μιλήσει με τον πρόεδρο της Ταϊβάν ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε. «Θα του μιλήσω» είπε στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος. «Μιλώ σε όλους (…) Θα το δουλέψουμε αυτό, το πρόβλημα της Ταϊβάν», είπε. Ο Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να μιλήσει με τον πρόεδρο της Ταϊβάν μετά το ταξίδι στου στην Κίνα, την περασμένη εβδομάδα, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «εκπληκτικό».

Μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Λάι θα αποτελούσε σημαντική διπλωματική εξέλιξη καθώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ταϊβάν δεν έχουν μιλήσει απευθείας από το 1979, όταν η Ουάσινγκτον αναγνώρισε επισήμως την Κίνα, διακόπτοντας τους διπλωματικούς δεσμούς της με το νησί.

«Δεν βιάζομαι» για το Ιράν, λέει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι δεν βιάζεται για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ότι η επίτευξη των στόχων της (στρατιωτικής) επιχείρησης είναι πιο σημαντική από το να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της.