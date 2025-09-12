Αυξανόμενη η επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας στον γενικό πληθυσμό

Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρά την πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία, η έγκαιρη και ολιστική προσέγγιση του ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια εξακολουθεί να εξαρτάται κατά πολύ από τον βαθμό και την ποιότητα της συνεργασίας πολλών ιατρικών ειδικοτήτων και με γνώμονα την κάλυψη αυτής της ανάγκης έχει σχεδιαστεί η ημερίδα.

Η καρδιακή ανεπάρκεια συνεχίζει να αποτελεί μια από τις κυριότερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής, με αυξανόμενη επίπτωση στον γενικό πληθυσμό και σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας και αναπληρωτής συντονιστής διευθυντής της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Ιωάννης Στυλιάδης, με αφορμή την επιστημονική ημερίδα «Η καρδιακή ανεπάρκεια για τον μη ειδικό», που διοργανώνει η Κλινική, στις 13 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου.

Στη διάρκεια θα αναδειχθεί ο κρίσιμος ρόλος της συνεργασίας πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων στην έγκαιρη και ολιστική προσέγγιση του ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ στόχος της είναι η ενίσχυση της διεπιστημονικής γνώσης και συνεργασίας με επίκεντρο τον ασθενή. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ιατρούς και επαγγελματίες υγείας που δεν εξειδικεύονται στην καρδιακή ανεπάρκεια, αλλά καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ασθενείς με σχετική συμπτωματολογία ή διάγνωση.

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις και εισηγήσεις που καλύπτουν: τη φυσιολογία και παθοφυσιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας, τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις, την πρακτική διαχείριση σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις στρατηγικές πρόληψης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ