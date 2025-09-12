Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις - «Η πόλη έχει πολλά προβλήματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει μονάδες της Εθνοφρουράς στο Μέμφις, στο Τενεσί (νότιες ΗΠΑ), στο πλαίσιο του αγώνα του κατά της εγκληματικότητας που θέτει στο στόχαστρο μεγάλες πόλεις της χώρας που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

«Θα πάμε στο Μέμφις. Το Μέμφις έχει πολλά προβλήματα. Ο δήμαρχος είναι ευχαριστημένος είναι ένας Δημοκρατικός δήμαρχος (...). Θα το διευθετήσουμε αυτό όπως κάναμε στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, αναφερόμενος στην αποστολή ομοσπονδιακών στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα τον περασμένο μήνα.

